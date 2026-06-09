52歲家庭主婦「超極簡」3年多存50萬嗨翻 如今慘痛代價曝光

生活品質不只是財務數字的改善，更包含家庭關係與情感交流。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近年極簡主義風潮席捲全球，不少人相信只要減少物品、降低消費，就能改善生活品質並累積財富。日本一名52歲家庭主婦沉迷極簡生活，瘋狂斷捨離、嚴控消費，短短3年內存款增加超過250萬日圓（約新台幣49萬元），看似成功擺脫財務焦慮。然而，原本為了改善生活的改變，卻讓她驚覺自己可能失去了比金錢更重要的東西。

根據日媒報導，52歲的佐藤子（化名）與54歲丈夫敏郎（化名）夫妻倆每月家庭實領收入約40萬日圓（約新台幣7.8萬元）。雖然子女都已成年獨立，教育支出也告一段落，但夫妻倆始終存不到太多錢，3年前存款甚至不到300萬日圓（約新台幣59萬元）。

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佐藤子回憶，家中雖然沒有奢侈消費習慣，但總是不知不覺花掉許多錢。藥妝店、百元商店購買的大量日用品與收納用品，加上特價商品、囤積的食品、用不到的鍋碗瓢盆與多年未穿的衣物，讓家裡堆滿各種雜物。

直到某天，她在社群平台看到極簡主義者分享的生活影片，乾淨整潔的居家環境深深吸引了她，也讓她決定開始整理家中堆積多年的物品。起初，她透過二手平台販售不需要的衣物、書籍與餐具，後來乾脆送往二手商店或直接丟棄。隨著家中物品減少，她發現自己不再重複購買日用品，也更清楚掌握家中庫存狀況。

短短幾個月內，夫妻倆每月可額外存下超過5萬日圓（約新台幣9760元），家務時間也大幅減少。地板沒有雜物，吸塵器幾分鐘就能完成清掃，生活效率明顯提升。然而，當整理帶來的成就感逐漸累積後，佐藤子開始追求更極致的極簡生活。

她陸續將客廳地毯、沙發、裝飾畫、擺設品甚至盆栽全數清除，希望打造出宛如樣品屋般的居住空間。對她而言，空曠整潔的環境令人心情愉快，但丈夫卻開始感到不自在。

某天晚餐後，丈夫忍不住表示「這個家現在像飯店一樣，讓人無法放鬆。」真正引爆夫妻矛盾的，是一個馬克杯。有次敏郎出差返家，開心展示自己買回來的陶瓷馬克杯，沒想到佐藤子卻脫口而出「家裡不是已經有杯子了嗎？真的有必要買嗎？」

從那之後，敏郎逐漸不再與妻子分享自己的購物與興趣。買書、買工具或收藏品都默默帶回房間，不再放在公共空間。他甚至要求妻子不要碰自己的東西。

原本夫妻經常一起待在客廳看電視、聊天，如今敏郎卻長時間待在個人房間，客廳變得安靜而空蕩。直到某天，佐藤子看著整潔得近乎冷清的客廳，才意識到自己可能做得太過頭。

她坦言，原本追求的是更舒適的生活，卻忽略了家應該是讓家人感到自在的地方。甚至連返家探望的兒女都直言，這個家讓人有種「不知道該坐在哪裡」的壓迫感。

專家指出，斷捨離與極簡生活確實有助於控制支出、提升生活效率，但若過度追求極端，反而可能犧牲居住舒適度與家人感受。生活品質不只是財務數字的改善，更包含家庭關係與情感交流。

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