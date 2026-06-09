8旬老父親存款突少80萬元！女兒原以為遭詐騙 真相曝光當場鼻酸

日本一名老父親一句「不用擔心」，卻藏著背後秘密。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一句「不用擔心」，竟藏著80歲父親多年來獨自承受的沉重秘密。日本一名女子整理老家時，意外發現父親存款憑空少了近400萬日圓（約新台幣80萬元）。原以為父親遭遇詐騙或揮霍積蓄，沒想到追查後才發現，這筆錢背後藏著一段長達數年的親情負擔，也讓她忍不住感嘆，若能早點察覺，或許父親就不必獨自承受這一切。

根據日媒報導，56歲的真理子（化名）日前趁著父親昭男（化名）住院期間返回老家整理文件。昭男現年80歲，自從妻子過世後便一直獨居生活，每月僅靠約7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的年金維生。雖然擁有自住房屋，不必負擔房租，但生活並不寬裕。

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多年來，真理子曾多次關心父親的經濟狀況，但昭男總是回答「不用擔心，總會有辦法」，讓她以為父親仍能應付日常開銷，因此沒有進一步追問。

直到某次整理家中文件時，真理子在櫃子裡發現一本存摺。當她翻閱帳戶紀錄時，赫然發現原本接近1000萬日圓的存款（約新台幣195萬元），竟已減少至約600萬日圓（約新台幣117萬元），短短數年間消失近400萬日圓。

更令她不解的是，帳戶中除了固定提款外，還出現多筆大額匯款紀錄。面對女兒追問，昭男沉默許久後才坦承，這些錢其實都拿去幫助自己的妹妹芳江（化名）。

原來，現年76歲的芳江獨居多年，近年逐漸出現記憶力衰退及認知功能下降情況。起初只是經常重複說同樣的話，後來開始忘記繳納房租與水電費，甚至反覆購買相同物品，生活管理能力明顯出現問題。

昭男表示，父母生前曾特別交代，希望他照顧妹妹，因此即使自身經濟條件有限，仍選擇默默負擔妹妹的生活開銷，包括房租、伙食費，以及醫療與家電更換等支出。他坦言，曾考慮尋求政府社福單位協助，但妹妹擔心被親友知道自己的狀況，因此始終不願接受外界介入。為了維持妹妹生活，他只好不斷提領自己的退休積蓄補貼。

真理子得知真相後相當震驚，也十分心疼父親。她表示，自己從未想過父親竟長年獨自承擔這麼沉重的責任，若早點知道情況，或許就能一起尋找解決方法。

在了解實際情況後，真理子主動向當地相關單位尋求協助，進一步評估長照保險申請、關懷服務、財務管理支援等方案，希望透過社會資源減輕父親長年背負的壓力。

專家指出，隨著高齡化社會來臨，獨居長者與失智風險人口持續增加，不少家庭因擔心麻煩他人或顧及自尊心，而選擇獨自承擔照護責任。然而，當問題超出個人能力範圍時，及早尋求政府與協助，往往比獨自苦撐更能保障家庭與長者的生活品質。

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