斷交台灣、靠攏中國產業快滅頂！宏媒反思「下錯棋」代價好慘痛

宏都拉斯於2023年3月與台灣斷交，轉向與中國建交。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年與台灣斷交、轉向中國後，原本期待打開更大的市場與投資機會，卻面臨白蝦出口暴跌67%、對中貿易逆差擴大等現實挑戰。宏媒《Proceso》指出，當「親中路線」成效備受質疑、重返台灣的聲音再起，宏都拉斯正站在外交十字路口，然而，真正的問題從來不是選中國還是台灣，而是這個國家是否有能力在大國博弈中守住自己的利益。

《Proceso》專欄以「宏都拉斯在缺乏明確方向的情況下進行談判的代價」為題報導指出，宏都拉斯的外交政策，不應淪為在「懷舊情緒」與「外部壓力」之間做選擇。真正的挑戰更艱鉅，像是建立屬於自己的國家議程、衡量實際成果、保護關鍵利益，並理解一個現實，在國際政治中，沒有任何國家會出於禮貌而讓渡影響力。

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多年來，西方國家將台灣塑造成一條道德分界線：民主對抗威權、自由對抗脅迫、小島對抗大國。這樣的敘事並非全然虛假。但國際秩序的運作，從來不只是價值觀之爭，它同時由半導體、航運路線、債務、科技實力，以及願意在權力平衡改變時調整布局的政府所構成。

因此，反觀宏都拉斯，應該提出一個少一些情感、多一些戰略思考的問題！究竟是因為美國希望如此，而重新與台灣建交比較有利？還是應該與已經成為全球權力體系一部分的中國，建立一種具備明確界限、條件與可驗證成果的務實關係？

美國對待台灣，並不只是出於民主價值承諾，同時也將台灣視為牽制中國的重要戰略變數。在川普政府執政期間，華府對台海問題的訊號始終在保證與刻意模糊之間擺盪。宏都拉斯不應該在確認掌舵者是誰之前，就急著登上任何一艘船。

82年的台宏關係

從1941年至2023年，長達82年間，宏都拉斯與台灣維持外交關係，而這段關係遠不只是正式邦交那麼簡單。台灣技術團長期協助宏都拉斯發展白蝦產業。台灣不只是主要市場，2022年時吸收了約40%的宏都拉斯白蝦出口，更是協助當地建立養殖技術的重要合作夥伴。

自2006年以來，台灣向宏都拉斯提供超過2.05億美元貸款及2700萬美元捐款。此外，台灣還資助醫療、水產養殖及工程等領域的大學獎學金計畫。這段關係並不是因為自然衰退而終結。事實上，它是被一項單方面的政治決定所中斷。否認這一點，並不誠實。

與中國建交後的現實

後續發展也凸顯出沒有自主戰略的代價。白蝦出口暴跌67%，出口額從1.05億美元下降至2500萬美元，中國並未填補原本被期待取代的市場空缺。結果是企業倒閉、數千個工作機會流失，以及南部沿海地區大量養殖池遭到廢棄。

至於各項合作承諾，也呈現類似情況，像是重大宣布很多，但實際執行有限；期待很高，但成果遠低於預期。而在外交政策中，一項無法驗證成果的承諾，既無法開拓市場，也無法創造就業。

不過，與中國建交後的執行不佳，並不代表答案就是立刻轉向重新與台灣建交。真正反映的問題其實更加直接，宏都拉斯談判不夠成功、執行不夠徹底，也沒有為自己的決定爭取到應有價值。

不平衡的對中關係

有一組數據最能說明問題。2024年，宏都拉斯從中國進口的商品遠遠超過出口至中國的商品。如此巨大的貿易逆差，並不能稱為戰略夥伴關係，而是一種失衡的商業關係。中國不是慈善機構，也不是關上門就會消失的幽靈。

中國代表市場、融資、科技與影響力。問題從來不在於接近中國。問題在於，宏都拉斯是在缺乏明確方向、缺乏後續追蹤，以及沒有提出國家級談判清單的情況下接近中國。

問題不該是「中國或台灣」

宏都拉斯真正應該思考的，不是中國還是台灣，而是哪一種選擇能解決國家的具體問題？在醫療方面，需要真正運作的醫院、設備與藥品。在教育方面，需要落成的校舍與真正落實的獎學金。在生產方面，需要市場、融資與高效率港口。在科技安全方面，需要確保數據與通訊系統不會在缺乏監督下落入外部勢力掌控。這些都不是意識形態問題，而是治理問題。真正重要的區別，不是站在哪一個陣營，而是合作還是依賴。

報導最後指出，若重新與台灣建交僅是為了迎合美國政策需求，而無法獲得具體經濟與投資回報，同樣未必符合宏都拉斯利益。相對地，若與中國維持關係卻無法有效改善出口與投資成果，也難以證明外交轉向的成功。

分析認為，對宏都拉斯而言，未來最重要的並非在中國、台灣或美國之間選邊站，而是在大國競爭日益激烈的國際環境下，建立以國家利益為核心的外交戰略，透過更成熟的談判能力爭取最大利益，避免讓自身外交選擇淪為外部勢力角力下的附屬品。

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