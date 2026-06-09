500萬退休金3年吸乾！6旬阿公因「此事」慘淪倉庫搬運工。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕64歲的高橋（化名）領2500萬日圓（約新台幣500萬）退休金，原以為可安享晚年，沒想到因寵孫，加上退休後仍過著與工作時一樣的消費習慣，結果在短短3年，退休金幾乎全花光，為了填補財務黑洞，高橋不得不前往物流倉庫兼職。

日媒報導，「爺爺，我們下次什麼時候去夏威夷？」面對5歲孫子的天真提問，高橋只能強顏歡笑。

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5年前，高橋從大型企業退休，領了 2500萬日圓的可觀退休金。當時他名下房貸已還清，隔年起夫妻倆每月還能領25萬日圓（約新台幣5萬）的退休金，原本他計劃與妻子惠子環遊日本、安享晚年，看著存摺上的數字，他自信地以為：「這筆錢絕對夠用度餘生了。」

然而，這份安全感在長孫出生後徹底崩塌，看著大女兒一家在東京租房、雙薪打拼，高橋基於疼愛，瞞著妻子開始了無底線的經濟援助，如在長孫第1個男孩節花20萬日圓（約新台幣4萬）買武士頭盔、生日買名牌童裝、聖誕節送昂貴益智玩具。

由於他每次都送孫子昂貴的禮物，起初女兒有些猶豫，說：“爸爸，這太多了。”但漸漸地，她開始經常問高橋：“我下一個想要這個。”

在孫子3歲生日時，女兒說，當初結婚因為即將迎來寶寶，所以沒有舉行婚禮儀式，在聽聞女兒遺憾後，高橋瞞著老婆，一口氣砸下350萬日圓（約新台幣70萬），招待家族共10人飛往夏威夷辦度假村婚禮。

此後，經濟資助仍一直持續，當女兒透露想讓孩子念私校，高橋拍胸脯保證：「交給我，別告訴妳媽！」從此每月固定支付8萬日圓（約新台幣1.6萬）幼兒園學費。

對高橋而言，這是對孫子未來的「甜蜜投資」，卻不知自己已一步步推開破產大門。

直到某天，高橋在ATM提款時，看著餘額明細當場傻眼。臨櫃補登存摺後，殘酷的真相浮出水面，除了夏威夷婚禮與每月高昂學費，他私下還常塞零用錢給女兒女婿，加上自身仍維持著在職時每月50萬日圓（約新台幣10萬）的高消費習慣，短短3年，2500萬日圓的退休金竟然近乎歸零。

當晚高橋向妻子坦白，換來妻子痛徹心扉的怒吼：「你把我們的退休金當成什麼了？那是我們共同的錢，憑什麼你1個人決定！」

這場「盲目的愛」最終迎來了最壞的結局，高橋致電女兒斷絕援助，女兒無奈抱怨：「當初是爸爸叫我們去考私校的…現在只能讀公立了。」父女關係自此降冰點。

為了填補財務黑洞，高橋不得不前往物流倉庫兼職，現在他每週有4個夜晚，必須忍著腰酸背痛，流汗搬運沉重的紙箱，賺取每小時僅1150日圓（約新台幣230元）的微薄薪水。

高橋悔不當初地嘆道：「都是我的虛榮心，結果害了女兒，也毀了自己的晚年。」

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