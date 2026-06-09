酷澎躍居《財星》500強第132名 引領美商持續投資台灣

總部位於西雅圖的美商Coupang酷澎，連續第四年入選美國《財星》500強，最新排名上升10名，晉升至132名。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國科技公司Coupang酷澎（Coupang Inc.）今日宣布連續第四年入選美國《財星》500強（the Fortune 500®），排名上升10名，晉升至132名。總部位於西雅圖的Coupang酷澎於2025年營收達345億美元，較前一年成長 14%，本年度《財星》500強的排名強勁提升，彰顯Coupang酷澎在財務指標與全球商務版圖的穩健拓展。Coupang 酷澎秉持美國矽谷科技企業的創新量能，將全球頂尖技術與資源投入台灣，協助推進台美經貿關係。

扶持在地企業，推動全球商務發展

Coupang酷澎全球事務長Robert Porter表示：「身為美國科技公司，Coupang酷澎正重新定義全球商務樣貌，並搭建企業與顧客之間的橋樑，積極拓展經濟動能。去年，我們對AI、客製化機器人系統與智慧化物流的策略性投資，帶動美國商品與服務出口至全球超過50億美元 。延續這股強勁動能，我們將持續為美國、台灣、韓國與日本的企業，以及遍布我們所服務190個市場的顧客，開創前所未有的機會。」

請繼續往下閱讀...

為幫助國際品牌與中小型企業開拓新市場，Coupang酷澎提供獨特的端到端物流，讓優質商品能以最快速度抵達顧客手中。針對中小型企業更加強訂單履約、物流、行銷及出口支援，協助業者連結全球顧客，提升競爭力並帶動實質的商務成長。

擴大在台投資，建構先進物流網絡

Coupang 酷澎持續深耕台灣布局，2026年在台啟用第四座以科技驅動的倉儲物流中心，進一步提升台灣顧客「WOW」的購物體驗；「火箭速配」服務範圍已覆蓋台灣約70%的地區，提供最快隔日到貨服務。Coupang 酷澎採分階段擴大對台投資，去年度獲准的投資案為該年度在台規模最大的美國投資案，並於整體外資核准案中名列第二。

導入AI技術，驅動全球創新營運

Coupang酷澎對於人工智慧、機器人技術與雲端運算的投入永不停歇，積極將相關技術用於優化整體營運系統，例如物流方面即廣泛運用AI預測需求、優化履約流程並提升配送效率，相關系統由Coupang Intelligent Cloud（酷澎智慧雲）提供技術支援，打造一個自助式AI環境，讓工程師與資料專家能夠在Coupang酷澎所在的任何營運地區測試新模型，不受實體環境限制。Coupang酷澎創新科技成果獲國際認可，2026年連續第二年入選「全球百大創新企業」（LexisNexis Top 100 Global Innovators）」，並於 Fast Company 2025 年度「全球最具創新力企業」零售類別中名列第二。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法