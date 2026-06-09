黑松兩大成長動能 強化長期競爭力

飲料大廠黑松（1234）食品今日召開股東會，黑松董事長張斌堂表示，今年邁入101年，面對消費市場快速變化與經營環境挑戰，未來將從數位轉型、營運效率與環境友善三大方向持續精進，回應市場需求，強化長期競爭力。（黑松提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕飲料大廠黑松（1234）食品今日召開股東會，黑松董事長張斌堂表示，今年邁入101年，面對消費市場快速變化與經營環境挑戰，未來將從數位轉型、營運效率與環境友善三大方向持續精進，回應市場需求，強化長期競爭力。

在飲料事業方面，去年「茶花焙香麥茶」表現亮眼，帶動整體黑松茶花系列成長超過兩成。

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今年黑松除持續推動既有品牌銷售外，也將綠色設計導入經典品牌包裝更新，包含黑松沙士、黑松汽水PET系列導入短瓶標設計；黑松汽水PET系列亦已全面改為透明瓶，有助於後續回收處理。

黑松表示，包裝更新不只是外觀調整，更是在兼顧市場接受度、材料成本與生產可行性的前提下，持續推動包裝與製程改善，提升資源使用效率，降低環境影響。

在酒類事業方面，黑松去年底開出首家專業酒類專賣店「黑松酒覓」，不僅來客數、營收及會員招募表現均優於預期，第2家門市預計於今年8月在板橋開幕。

未來將以服務品質、店點條件及人才培育為前提，彈性調整展店速度，持續強化酒類事業的通路服務能力與品牌經營深度。

黑松表示，面對原物料、能源及國際局勢變化，公司將定期檢視原物料成本、毛利結構與行銷資源配置，依經營狀況調整資源投入重點，提升資源運用效益。

同時，也將全面強化同仁數位工具與AI應用能力，推動各單位將數位工具導入日常作業，提升工作效率與管理品質。

黑松去年合併營收達95.1億元；個體營業收入淨額80.64億元，營業利益3.81億元，稅後淨利8.04億元，每股盈餘（EPS）為2元。

股東會亦通過114年度盈餘分配案，將提撥股東股利6.63億元，全數以現金分派，每股配發1.65元現金股利。

展望未來，黑松將持續以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大願景為方向，從產品、通路、營運效率到永續治理持續精進，穩健推動品牌與事業發展，為消費者、股東及社會創造長期價值。

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