精湛光學董座：受惠被動元件拉貨熱潮 今年營運成長可期

精湛光學董事長吳俊男看好未來營運。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕AOI檢測設備廠精湛光學（2070）今日召開股東會，精湛光學董事長吳俊男指出，公司正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺（AI + AOI），子公司先聯科技受惠被動元件熱潮，過去每年營收約1億元，目前接單已超過去年全年，正在高雄、桃園同步增加產能及團隊，因設備交期認列時間較長，下半年有望喜迎旺季，今年成長可期。

吳俊男表示，公司檢測設備已進軍半導體與生技領域，開發製造出藥錠膠囊自動光學異檢機，以更快速及精確的檢測方式，將外觀有瑕疵的藥錠透過AI學習加以排除，確保藥錠產品穩定性。

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精湛光學累計前5月營收年增率13%，以光學篩選機為本業，占營收約80%，電子元件檢測領域，專注被動元件外觀等檢查，陸續接獲大廠訂單，每分鐘可檢測1萬顆以上的元件，特別解決傳統演算法判定過嚴，導致過殺（Overkill），近期訂單踴躍，能有效降低製程損耗、並提升製造效率。公司鞏固光學影像、精密機構、電控系統、AI視覺軟體等四大核心技術，將深度學習技術全面導入檢測演算法，大幅優化複雜表面瑕疵的判讀精度與速度，強化既有扣件篩選機的智能化水準，更將應用範圍拓展至生技、晶片半導體等高精密領域，目前擁有近50項專利技術。

精湛光學指出，下半年訂單能見度高，加上新產品助攻，下一代篩選設備以「跑更快、量更準、檢更多」為目標，預期今年營運將有顯著成長。

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