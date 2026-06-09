焦點股》上海商銀：前5月獲利年增逾2成 創近10個月新高

上海商銀前5月獲利大增，股價創波段新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕上海商銀（5876）公告最新自結獲利，2026年5月單月合併稅前盈餘22.30億元，母公司業主稅後盈餘14.03億元，累計今年前5月合併稅前盈餘125.75億元，母公司業主稅後盈餘81.71億元，EPS 1.68 元，較去年同期成長24.44%。今日股價開高走高，至11時35分暫報42.6元，上漲2.55元、6.35%，是去年8月中以來，近10個月的波段新高。

上海商銀指出，該行近年積極推動「低耗資本業務」策略，今年第1季核心收益結構明顯成長，利息淨收益45.77億元、年增3.87%。投資淨收益27.90億元、年增15.57%；財富管理手續費收益11.36 億元、年增23.75%，成為最大成長動能，顯見推動高資產財管業務與客製化理財商品已見成效。使2026年第1季上海商銀個體稅後淨利歸屬母公司業主達51.1億元，較去年同期成長9.52%；合併稅後淨利達65.23億元、年增10.74%。

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展望2026年全年，上海商銀表示，抱持審慎樂觀態度，已訂定全年放款成長5%、淨利差（NIM）1.25%、手續費收益成長15%等營運目標。另外，香港子行將優化資金運用效率，持續提高非息收益佔比，同時積極處理不良資產，逐步降低NPL至同業水平。展望今年，香港子行營運改善，獲利可望恢復成長，將為母行貢獻更多收益。

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