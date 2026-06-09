Grab收購foodpanda案待審 高層來台先拋3大承諾

Grab集團營運董事總經理余偉騰來台說明。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕東南亞市占率最高的叫車與外送平台Grab今（9）日在台舉辦媒體說明會，針對擬議收購foodpanda台灣外送事業進行最新說明。

Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，Grab將以尊重與謙虛的態度進入台灣市場，希望成為台灣數位經濟發展的一部分，並透過在東南亞市場累積的經驗，協助外送夥伴與商家夥伴創造更穩定且永續的收入機會。

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為降低未來平台整合可能帶來的影響，Grab此次提出對外送夥伴及商家夥伴的多項在地承諾。其中，針對外送夥伴祭出「安定收入、安穩效能、安全駕駛」三大承諾，希望讓平台轉換過程更順暢。

在「安定收入」方面，Grab承諾將盡可能降低轉換期間造成的收入中斷風險。外送夥伴完成申請後，相關文件預計可於24小時內完成審核，最快隔日即可完成報到並開始接單，減少工作空窗期。此外，Grab也將免費提供制服、外送袋等裝備，降低夥伴轉換成本。

考量外送夥伴在轉換期間可能面臨系統操作與接單機制等問題，Grab也將設立至少3個月的專屬客服專線，由真人客服提供諮詢與協助，協助夥伴順利完成平台轉換。

在「安穩效能」方面，Grab表示將運用科技協助外送夥伴提升工作效率。平台提供即時派單技術，減少等待時間，提高接單效率；外送夥伴也無須預繳保證金即可開始接單。同時，App內建全天候AI助理功能，可協助解答問題、提供增加收入建議，甚至協助與消費者進行訊息溝通。

至於「安全駕駛」承諾，Grab指出，平台獎勵制度主要依據完成訂單數量，而非配送速度，希望降低外送夥伴因趕單而產生的交通風險。App也內建疲勞駕駛及超速警示功能，當系統偵測工作時間過長時，將主動提醒休息。

此外，針對大型或重量較重的訂單，平台將啟用自動拆單機制，由多位外送夥伴共同配送，且消費者不需額外支付費用。Grab表示，此舉可降低外送夥伴搬運重物及爬樓梯送餐的負擔，提升配送安全。

余偉騰表示，Grab目前99.9%的訂單都未發生任何意外事故，未來也希望將同樣的高安全標準帶到台灣市場。

除了外送夥伴外，Grab也對商家夥伴提出三大承諾。首先，平台將免費協助商家完成資料移轉，包括菜單、價格、營業時間、商品照片及顧客評價等資訊，減少商家自行更新的負擔。

其次，Grab希望協助台灣中小型商家拓展市場觸及範圍，透過平台接觸更廣泛的消費者，而不僅限於周邊商圈客群。

最後，Grab也將提供專屬支援團隊與客服專線，協助商家處理平台轉換過程中的技術與營運問題，並在加入新平台後持續提升曝光與成長機會，協助在地企業進一步發展。

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