美股漲太兇快泡沫了嗎？高盛掃描「9大指標」給答案

AI牛市會重演2000年泡沫？高盛最新報告提出分析。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕不少投資人擔心，市場是否正在重演2000年網路泡沫或2021年疫情後的瘋狂行情。然，高盛（Goldman Sachs）最新研究認為，儘管美股確實已出現升溫跡象，但距離真正的投機狂熱階段仍有相當距離。

《Marketwatch》報導， 高盛美股分析師斯奈德Ben Snider透過股價表現、交易活動、投資人情緒以及企業行為四大面向、共計9項指標評估當前市場狀態，希望判斷美股是否已進入非理性繁榮階段。結果顯示，目前市場熱度雖然高於歷史平均，但尚未達到泡沫時期的極端水準。

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據報導，9項指標大致包括:

1. 股價表現（Share Prices : 研究動能指標（Research Momentum）市場廣度指標 （Market Breadth）

2. 交易活動 （Trading Activity）: 投機交易指標 （Speculative Trading Indicator）、賣權買權比 （Put-Call Ratio）、放空比例 （Short Interest）

3. 投資人情緒 （Investor Sentiment） : 耶魯大學美股信心指數 （Yale U.S. Stock Market Confidence Index）、美國個人投資人協會 （AAII） 多空調查

4. 企業行為／企業情緒 （Corporate Sentiment） : IPO 數量 （Initial Public Offerings）、股票淨發行量 （Net Equity Issuance，股票發行減去庫藏股買回）

高盛統計指出，在2000年至2001年網路泡沫高峰期間，9項指標平均位於歷史第99百分位；2021年疫情後資金狂潮期間則達到第92百分位；而目前僅約落在第66百分位。換句話說，市場雖然偏熱，但與歷史上最瘋狂的投機時期相比，仍有明顯差距。

簡單來說，雖然多數指標高於歷史平均水準，但距離過去幾次著名的投機狂潮仍有一段距離。

高盛認為，儘管近期美股漲勢凌厲，部分技術面與情緒指標確實已來到高檔，但從交易行為、投資人部位以及企業活動來看，目前市場仍未出現2000年網路泡沫或2021年狂熱行情時那種全面失控的跡象。

從歷史經驗來看，牛市往往終結於三項因素，包括經濟成長不如預期、大量股票增發稀釋市場資金，以及聯準會貨幣政策轉向緊縮。雖然這些風險如今比幾個月前更接近市場視野，但目前尚未發展成足以扭轉多頭趨勢的威脅。

值得注意的是，高盛追蹤的研究動能指標與市場廣度指標分別位於歷史第98與第94百分位，確實顯示市場熱度不低。然而，這波漲勢背後並非單純的資金炒作，而是企業獲利同步改善所帶動。

分析師指出，美股或許已經不便宜，但至少從目前數據來看，距離真正的泡沫階段，還有一段距離。

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