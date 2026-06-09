SpaceX IPO倒數 MSCI啟動審核流程 是否入指數仍取決資格

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX預計將於本週五（12日）在納斯達克市場掛牌上市。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX預計將於本週五（12日）在納斯達克市場掛牌上市。指數公司MSCI（明晟）週一（8日）表示，將依照針對大型首次公開募股（IPO）的既定標準處理SpaceX的納入評估程序，此意味SpaceX有望在掛牌後短時間內被納入MSCI全球標準指數，進一步吸引被動式資金進場配置。

綜合媒體報導，MSCI指出，SpaceX必須先符合相關指數成份股資格規則，才會被列入提前納入指數的考慮範圍；若符合條件，相關調整預計於上市後第10個交易日收盤時生效。

一旦SpaceX被納入相關基準指數，追蹤MSCI指數的被動式基金將被動買進SpaceX股票。此外，追蹤Nasdaq-100與FTSE Russell指數的基金也可能同步增加對SpaceX的配置需求。

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報導指出，MSCI的決定與S&P Global形成對比。後者上週決定維持既有納入標準，不調整S&P 500成份條件。由於S&P 500要求企業必須具備獲利紀錄，而SpaceX於2025年仍虧損49.4億美元（約新台幣1561.73億元），因此暫時無法透過快速通道納入該指數。儘管如此，SpaceX 2025年營收仍年增33%，達186.7億美元（約新台幣5902.33億元）。

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