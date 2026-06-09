黃仁勳「懂吃」在南韓掀起美食旋風！ 餐飲業者銷售暴漲笑呵呵

黃仁勳南韓之旅掀起美食旋風，其所享用的美食和飲品紛紛成為民眾搶購的目標。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳南韓之旅掀起美食旋風，年輕世代以流行語稱呼他為「懂吃的人（먹잘알）」，其所享用的美食和飲品紛紛成為民眾搶購的目標，讓餐飲與食品業者笑得合不攏嘴。

據《韓聯社》報導，黃仁勳5日在首爾麻浦區弘益大學站附近的烤肉店大啖五花肉時，不忘從旁邊的甜點店Pear Berry Banana（페어베리바나나）購買點心送給圍觀民眾，店家將影片PO到IG後，短短1天就累計290萬人次觀看，甜點店同時也在各平台上以「黃仁勳所選擇的餐點」打響名號。

請繼續往下閱讀...

此外，黃仁勳5日晚間在南韓知名炸雞品牌BBQ的弘大站分店續攤，使得該間店面連2天的銷售額增長20％。7日，黃仁勳在首爾蠶室棒球場觀看球賽時，享用了BBQ的無骨炸雞、OB啤酒，相關產品隨即在網路上受到關注。

對此，BBQ正著手準備推出黃仁勳同款套餐並展開行銷活動，而且還不僅僅只有BBQ單一品牌受益，由於黃仁勳相當喜愛韓式炸雞，其影響力擴大到了整個品類，另間知名炸雞BHC透露，公司上週末銷售額和上個月同期相比增加了15％左右。

黃仁勳此行還去了首爾鐘路區知名的「土俗村蔘雞湯」、首爾南大門市場以刀削麵聞名的「南海食堂」、首爾中區冷麵名店「又來屋」，這些店家近來在社群平台上討論熱烈，預計會有不少顧客前往。

除了餐飲店之外，便利商店、食品業者也紛紛受益，由於黃仁勳5日在弘大地區現身，民眾紛紛前往一睹風采，使得當地的5間GS25超商單日銷售額和上週同日相比暴增62％，若以商品分類來看的話，機能飲料增長77％、海苔飯捲51％、飯糰43％。

黃仁勳對南韓Binggrae國民飲品「香蕉牛奶」的喜愛也受到關注，全韓GS25門市的5日香蕉牛奶銷售量增長12％，Binggrae正考慮以「CEO精選」等廣告語來進行促銷。

最受人注目的莫過於南韓7-11的「蜂蜜香蕉口味脆片（HBM Chips）」，黃仁勳5日聚餐時曾親切地向民眾發放這款零食，使得該商品6日、7日的銷量和上週同期相比暴增704％，在官方APP上的搜索量也比上週同期增加了160倍。

南韓7-11見狀趁勢展開推銷、折扣活動，而且蜂蜜香蕉口味脆片本來是和SK海力士合作推出的限量產品，目前正在考慮是否改為常規商品。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法