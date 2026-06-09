焦點股》金像電：新增大型CSP肥單 急奔漲停

金像電營運前景看俏。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠金像電（2368）挾著營收創高的利多，今日股價早盤跳空開高，一度震盪下壓翻黑，隨即出現買盤積極進場，急拉亮燈漲停，短線有機會再戰前高，金像電各大CSP（雲端服務商）與高階網通交換器訂單大增下，公司積極展開擴廠以滿足客戶需求，並租用廠房因應客戶大單，外資看好金像電後市，新增一家大型CSP的新ASIC專案訂單，預計於第四季開始出貨，營收有望持續創高。

昨日金像電股價逆勢翻紅，今日續強，截至10:12分左右，金像電股價大漲8.82%，暫報1480元，成交量約7377張，超越昨日全天成交量5889張。

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金像電5月合併營收再創新高，5月合併營收87.73億元，月增高達20.35%，年增87.30%，累積今年前5月合併營收354.05億元，年增66.67%。

法人預估，金像電隨著產能陸續開出，下半年台灣產能可較去年增加50%，泰國產能年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，全年營運有望逐季成長，再創新高，大客戶AWS產品將於第三季開始放量，Google新品可能第四季跟進，最近成功更拿下一家大型CSP的新ASIC專案訂單，預計於第四季開始出貨，此外，高層數板（HLC PCB）與高階HDI需求持續強勁，金像電具備良好定價能力，未來可望持續將原材料成本上升壓力轉嫁至客戶，有助營運表現。

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