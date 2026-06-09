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焦點股》穩懋：SpaceX IPO題材發酵 股價強攻漲停

2026/06/09 10:14

SpaceX IPO題材發酵 ，穩懋股價強攻漲停。（資料照）SpaceX IPO題材發酵 ，穩懋股價強攻漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕SpaceX即將IPO，台灣供應鏈可望受惠，砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）開盤後爆量直衝漲停496.5元，截至10點為止，成交量達1.4萬張，漲停委買張數高掛逾3000張。

穩懋5月營收17.55億元、月增1.2%、年增40.3%；累計前5月營收80.80億元，較去年同期成長34.8%。穩懋先前法說會時即表示，隨著手機、光通訊及基礎建設等應用需求回溫，看好第二季營運轉強，預估單季營收較首季成長約15%，同時，由於AI資料中心（AIDC）業務大幅成長，全年營收可望倍增，預期成為今年重要營收成長主要動能。

從籌碼面來看，外資昨日買超1234張、投信賣超333張、自營商賣超115張，合計買超786張，主力昨日買超308張，買超券商以摩根士丹利、元大為主；法人認為，SpaceX即將IPO題材發酵，不過，盤勢震盪劇烈，追高仍有風險，投資人仍須審慎評估為宜。

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