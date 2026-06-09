美股「熊市訊號」已觸發70％！美銀爆：科技股驚見2000年泡沫前兆

美股「熊市訊號」已觸發70%！美銀表示，科技股驚見2000年泡沫前兆。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股警報響起，美國銀行（BofA）最新報告拋出震撼彈，警告美股10項熊市前兆指標已觸發7項（達70%），完美複製了歷史市場頂部的平均水平，美銀直言當前科技股走勢與2000年網路泡沫破裂前夕驚人相似，強烈建議投資人獲利了結，先入袋為安。

外媒報導，美銀策略師Subramanian指出，該行監測的10項熊市指標中，3月觸發4項、4月觸發5項，到了5月已暴增至 7項，與1990年以來7次標普500市場頂部前的平均水平相當。

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其中兩個最新觸發的訊號特別值得關注，其一是高本益比股票大幅跑贏低本益比股票，顯示市場投機情緒濃厚；其二是長期成長預期過高，市值已脆弱到「禁不起任何業績失望」的打擊。

另報告指出，標普500指數在美銀追蹤的20項估值指標中，有17項高於歷史均值，高估風險無所遁形。

此外，2年期與10年期美債利差已壓縮至39個基點，創下對等關稅以來最低水準，市場情緒正走向極度瘋狂。

不過，美銀報告中最具衝擊的論斷，是將當前科技股直接類比為2000年2月，也就網路泡沫破裂前１個月的慘劇，並提出兩大關鍵數據，１是極端分化： 科技股表現最好與最差的股票，回報差距高達120個百分點，逼近2000年泡沫頂峰時的130個百分點；另１關鍵是驚人漲幅：目前表現最強的前20%科技股，過去3個月漲幅中位數達110%；而昔日網路泡沫破裂前的最大漲幅則是120%。

美銀總結指出，當前局面與2000年2月有3點高度相似之處，目前美銀模型中，能源產業因兼具動能與市值優勢排名第1；資訊科技與通訊服務並列第2，動能與獲利修正強勁，但市值偏高；必需消費品則排名墊底。這與2000年2月的板塊權重如出一轍。當年泡沫破裂後，必需消費品反而成為最抗震的避風港，波段狂勝大盤73個百分點。

雖然美銀承認，當前科技業的槓桿率、現金流等健康程度遠優於2000年，但今年初以來，多項指標已開始惡化，如雲端巨頭的資本支出佔營運現金流之比，預計年底將從去年的40%暴增至接近 100%。標普 500今年雖漲約11%，但全靠少數權值股的獲利修正撐盤，金融、醫療、可選消費等類股今年其實全是「負報酬」，大盤的繁華掩蓋了內部嚴重撕裂的事實。

美銀最後給投資人忠告，當市場掌聲最響亮時，或許就是該優雅轉身、獲利了結的時候了。

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