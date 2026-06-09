7旬退休夫妻入住豪華養老院！半年後竟崩潰逃跑 原因讓人毛骨悚然

隨著高齡化社會來臨，許多長者面臨人生最後階段的重要抉擇。示意圖。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一對75歲退休教師夫婦鈴木明夫與鈴木美智子（皆為化名），擁有近8000萬日圓（約新台幣1578萬元）資產，每月退休金合計約40萬日圓（約新台幣7.8萬元），考量未來健康狀況與照護需求，加上不希望留下房產引發子女繼承糾紛，兩人決定出售居住多年的房屋，入住一家環境優美的高級養老院，沒想到卻意外遇見1名塵封數十年的「惡鄰居」，讓美智子過去的痛苦記憶再度被喚醒，最終黯然搬離養老院。

日本媒體報導，鈴木明夫與鈴木美智子都是退休中學教師。他們的退休金合計每月約40萬日元，加上工作期間辛勤積累的積蓄，以及兩人的退休津貼，他們的財務狀況十分優渥，資產近8000萬日圓。但考慮到他們30多歲時購買的房產未來的使用價值，以及對未來醫療和護理的擔憂，最終選擇入住養老院。

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鈴木明夫與鈴木美智子認為「把房子留給子女只會引發繼承糾紛。不如把它賣掉，作為我們臨終計劃的一部分。」

兩夫妻選擇的養老院，不僅坐落於綠意盎然的環境中，還設有寬敞浴場、健身房及私人主廚服務。不過，入住門檻也相當高，除了需支付2000萬日圓（約新台幣394萬元）入住金外，每月還得負擔35萬日圓（約新台幣6.9萬元）費用，超出退休金部分則需動用存款支應，這對於這對一向節儉的夫婦來說，在人生的最後階段「享受奢華」無疑是一個大膽的決定。

但原本期待能在舒適環境中安享晚年的夫妻，卻在入住約半年後遭遇意想不到的打擊。某天，美智子前往公共餐廳用餐時，赫然發現1名熟悉身影，竟是50多年前剛結婚時的前鄰居。

當年對方曾因垃圾分類等瑣事與鈴木一家交惡，不僅長期無視問候、散播流言，甚至還有向陽台丟垃圾等騷擾行為，讓美智子身心承受極大壓力，最終被迫搬離原住所。多年後再度相遇，塵封已久的創傷記憶瞬間湧現。雖然對方表面上並未主動接觸，但每次碰面都讓美智子感到焦慮不安，甚至出現心悸、食慾不振等症狀。

察覺妻子狀況日益惡化後，明夫向養老院管理方反映，希望獲得協助。然而院方表示，住戶之間並未發生實際衝突，屬於私人關係問題，機構無法介入處理。

眼見妻子身形日漸消瘦、精神狀況持續下滑，明夫最終忍痛做出決定，入住僅半年便提前搬離這座原本被視為「人生最後住所」的高級養老院。「我從沒想過，原本打算作為人生最後享受的地方，竟會變成這麼痛苦的經歷。」明夫感嘆表示，未來將重新思考什麼樣的居住環境，才是真正適合夫妻兩人的「終老之地」。

報導指出，隨著高齡化社會來臨，許多長者面臨人生最後階段的重要抉擇：究竟該花錢改造自宅成為無障礙住宅，還是搬進設備完善的養老機構安享晚年？然而，即使做好萬全規劃，也未必能換來理想生活。

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