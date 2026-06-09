焦點股》南亞科：記憶體短缺 股價嗨翻

記憶體短缺，南亞科股價嗨翻。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達執行長黃仁勳指出，因應AI建設需求加快，將與南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）進一步深入合作，並直言看不到記憶體短缺結束的盡頭。黃仁勳信心喊話，加上各家5月營收紛創新高，激勵南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）等記憶體族群，今股價紛翻紅，南亞科截至9點37分，股價來到350.5元，上漲11元、漲幅3.24%，成交量3萬5953張。

受惠DRAM缺貨漲價，南亞科5月自結合併營收276.7億元，月增8.55%、年增730.14%，續創單月歷史新高；4、5月累計合併營收達531.6億元，已超越第1季的490.86億元，提早創單季新高；南亞科前5月累計合併營收已破千億元，達1022.48億元，年增649.62%。法人指出，南亞科第二季DDR4合約價漲幅上看六成，有望帶動單季營收與獲利勁揚。

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華邦電5月營收200.01億元，首度突破200億元大關，再創歷史新高，月增3.93%、年增182%；4、5月累計營收達392.46億元，超越第一季的382.53億元，提早創單季營收新高紀錄。華邦電累計今年前5月營收為775億元，年增128.58%，創同期新高。

威剛昨公告5月營收129.4億元，月增22%、年增逾2倍，連續3個月刷新紀錄，今年前5月累計營收達496.1億元，年增175.8%，已達2025年全年營收的93%。威剛表示，AI資料中心建置持續加速，帶動高容量、高頻寬記憶體需求快速攀升，新一代Vera Rubin平台所配置的記憶體容量更呈倍數增長，看好全球記憶體市場不只今年供不應求，明年缺貨態勢仍會加劇。

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