焦點股》台達電：5月營收備受期待 帶量急拉翻紅

台達電今年聚焦AI高速發展下對高能效、高功率及高密度運算的需求，看好相關解決方案成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI供電系統出貨暢旺，市場期待5月營收可望續創單月新高紀錄，儘管今日開盤湧現賣壓，但在買盤點火助攻之下，股價迅速翻紅急拉，截至上午9時28分暫報2340元，漲幅3.77%，成交量4363張。

台達電今年聚焦AI高速發展下對高能效、高功率及高密度運算的需求，除了首度向全球市場亮相預製型AI模組化資料中心，也將展示下一代AI資料中心的電源、散熱與微電網技術，並透過結合輝達（NVIDIA）Omniverse函式庫的數位雙生技術，展示智能製造與智慧樓宇等實體AI應用。

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台達電董事長暨執行長鄭平認為，AI資料中心規模持續擴大，龐大電力需求對傳統電網帶來挑戰，提升能源效率與供電穩定性已成為當務之急，也推動微電網成為關鍵趨勢。集團憑藉多年來在電源、散熱及基礎設施領域累積的技術能力，可針對大型雲端資料中心與企業客戶需求，提供兼具高效、能源韌性與快速部署能力的解決方案。

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