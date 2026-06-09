國際油價暴漲又急殺 中東戰火又起？

國際油價週一（8日）盤中一度大漲超過5%。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人消化伊朗和以色列發動新一輪攻勢的消息，國際油價週一（8日）盤中一度大漲逾5%，但尾盤漲幅收斂。

布蘭特原油期貨上漲1.16美元或1.3%，收每桶94.25美元，盤中稍早漲逾5%。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）上漲76美分或0.8%，收每桶91.30美元。

伊朗外交部表示，德黑蘭已停止對以色列的攻擊，但警告若耶路撒冷持續對黎巴嫩發動襲擊，伊朗將恢復軍事行動。以色列總理納坦雅胡（Benjamin ​Netanyahu）則表示，以色列目前已停止攻擊行動，但強調對伊朗及真主黨的戰鬥尚未結束。

油價稍早一度飆升逾5%，伊朗為報復以色列在黎巴嫩的軍事行動，向以色列發射飛彈。這是自4月停火協議達成以來雙方首次爆發這類攻擊。以國國防軍（IDF）隨後在社群平台X表示，已對伊朗西部與中部的軍事目標發動打擊。

美國總統川普試圖避免衝突進一步升級，他稍早在社群媒體發文表示，伊朗與以色列正尋求達成停火協議，並指出美國與伊朗針對最終協議的談判仍在進行中。

不過，一名參與美伊和平談判的伊朗官員稍早向MS NOW表示，「現階段已不可能與川普總統達成協議」。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，美國海軍封鎖行動以及以色列對黎巴嫩的攻擊，都違反了4月停火協議，美國及以色列在該地區的資產如今已成為「合法攻擊目標」。

另一方面，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）聲明指出，已同意自7月起將原油產量目標提高每日 18.8 萬桶，這也是荷姆茲海峽關閉以來第4度批准增產。

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