焦點股》國巨*：甫出關利多紛沓 爆量大漲

國巨*甫出關利多紛沓，開盤爆量大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨*（2327）今日甫出關，就迎來5月營收創新高與外資調高目標價兩大利多，開盤後股價爆量直衝、一度飆破800元，不過獲利了結賣壓也出爐，截至9:16分為止，股價上漲45元、暫報796元、漲幅近6%，成交量超過2.5萬張。

受到AI需求強勁帶動成長，國巨*5月營收150.58億元、月增7.3%、年增47.5%，創下單月營收歷史新高，累計今年1-5月營收672.63億元、年增27.4%。國巨*表示，儘管5月受黃金週連假影響，工作天數較少，但AI相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品也呈現穩定成長，帶動5月營收持續增加。

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外資最新報告將國巨*目標價一口氣從495元上調超過三倍至1500元，直指高階MLCC開始供給緊俏已經擴大至全面更廣泛性的缺貨，預期此結構性景氣循環會延續到明年；不過，觀察三大法人動態，外資呈現連四日賣超總計逾2萬張、投信連三日買超1462張、自營商連三日賣超達936張，投資人追高仍須謹慎為宜。

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