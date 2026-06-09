黃金低點後反彈！但「短期目標價」不太妙

週一（8日）黃金價格震盪後回穩。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（8日）黃金價格震盪後回穩，盤中一度觸及3個多月來低點。美國總統川普表示，以色列和伊朗正尋求立即停火，帶動金價從盤中低點回升，但強勁的美國就業數據仍支撐市場對聯準會（Fed）的升息預期，抑制了金價的反彈空間。而花旗將黃金短期價格從每盎司4300美元調降至4000美元。

黃金現貨報每盎司4334.22美元，盤中一度跌到4268.39美元，觸及3月23日以來低點。8月交割的黃金期貨大致持平，報每盎司4363.40美元。

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《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「只因傳出伊朗與以色列可能達成新停火協議的消息，金價就從低點反彈。這或多或少緩解了金價的下跌壓力。」

另一方面，美國上周公布的非農就業報告比預期強，支撐市場對今年年底升息的預期，使美元匯率徘徊在近兩個月來的最高水平附近，並限縮金價的上漲空間。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員目前預估12月升息25個基點的機率為43%，而1個月前該機率僅約14%。

投資人靜待即將公布的美國消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），試圖從中研判有關 Fed 利率展望的進一步線索。

花旗預估，受荷姆茲海峽僵局和能源價格居高不下影響，今年美國利率將上升，因此將短期黃金價格目標從每盎司4300美元調降至4000美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1%，報每盎司68.52美元。

現貨鉑金下跌1.3%，報每盎司1752.87美元。

現貨鈀金下跌1.3%，報每盎司1209.29美元。

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