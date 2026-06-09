25年刑期有轉機？FTX創辦人SBF向川普申請特赦

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）已正式向美國總統川普（Donald Trump）提交特赦申請。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國司法部赦免律師辦公室（Office of the Pardon Attorney）網站上的資料，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）已正式向美國總統川普（Donald Trump）提交特赦申請。

《CNBC》報導，SBF目前正服刑25年聯邦監禁。他於2023年被判涉及大規模金融詐欺，檢方指控其挪用FTX與旗下交易公司Alameda Research的數十億美元客戶資金，最終遭陪審團裁定多項罪名成立。

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目前尚不清楚該申請的確切提交日期，但司法部紀錄顯示，這項「刑期完成後赦免（pardon after completion of sentence）」的申請於2026年提出，目前仍在審理中。

但報導也指出，川普今年1月接受《紐約時報（The New York Times）》採訪時曾表示，他「無意赦免」多位備受關注的人士，其中就包括SBF。

根據美國司法部統計資料，川普在第2總統任期內迄今已發布超過1400項赦免與減刑命令，其中包括超過1200件與1月6日國會山莊事件相關的案件。相較之下，他在第一任期內共發布238件赦免及減刑命令。

對於SBF的特赦申請，白宮拒絕置評。

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