小心積蓄被掏空！退休族最後悔的「6大隱形開銷」。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人來說，退休意味著不用再為工作奔波，可以好好享受生活。但殘酷的是，「預測未來的支出」變得越來越難，財務專家發現，退休族在正式離開職場前，往往會漏算一些看似不起眼、實則驚人的每月開支，若不想讓辛苦存的養老金悄悄被掏空，千萬別忽略增加旅遊支出、汽車維修成本上漲、長期護理等6大財務陷阱。

《gobankingrates》報導，退休後的財務規劃絕不是「粗估」就好，趁現在找個專業的理財規劃師坐下來，把這6大隱形開銷實實地算進退休藍圖裡，晚年生活才能真正過得優雅從容。

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1.增加旅遊與興趣支出

工作不僅帶來收入，更填滿了你的時間。但退休後，突然多出大把的空白日子需要娛樂。財務專家馬修斯指出，退休初期通常身體最健康、精力最旺盛，週週打高爾夫、動輒飛歐洲度假，或是臨時要買機票探視生病的親友，這些「說走就走」的行程，很快就會耗盡你的預算。

2.兒孫專屬的經濟援助

許多長輩習慣在經濟上支援子女或孫輩，從大學學費、買房自備款，到突發的健康危機。塞克斯頓諮詢集團財務顧問塞克斯頓警告：「慷慨而不加約束，往往會危及自己的長期安全。」 疼愛家人無可厚非，但千萬別讓孝親或養兒成了壓垮財務的最後一根稻草。

3.不斷上漲的住房成本

別以為房貸還清就沒事了！房屋保險和房產稅每年都在漲，而且漲幅往往高於通膨。 塞克斯頓建議：房主每年應編列 「房屋總價 1% 至 3%」 的預算作為房屋維護基金。老房子的維修費，絕對比想像中更咬錢。

4.汽車維修成本

沒有車貸不代表養車免錢。隨著車齡增長，汽車的保養與維修費用不減反增。金融和債務律師泰恩表示，由於維修通常既昂貴又具急迫性，許多退休族常被迫在「動用老本」或「背負債務」之間做出痛苦抉擇。

5.高昂的醫療費用

許多人誤以為有了健保或基本醫療險就能高枕無憂。愛德華瓊斯理財規劃師斯滕茨指出，事實上，牙科、視力（如白內障手術）、聽力、自費處方藥以及長期照護 等高額費用，往往是退休後最大的財務震撼彈。

6.長期護理

這是最容易讓人破產的開銷。Legacy Counsellors的遺產規劃律師奎因表示，統計顯示，大約有 70% 的退休人員在某個階段會需要長期護理，且平均入住時間長達 3 年。 無論是居家照顧還是入住養老機構，那筆動輒百萬的長照費用，常在幾年內就把一輩子的積蓄吃得一乾二淨。

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