Zoom推AI平台「ZoomMate」！不只做會議記錄、還能生成簡報與工作成果

ZoomMate即日起正式推出，整合代理式搜尋、AI 生成簡報與各類工作成果，並能於 Salesforce、Jira、Slack、ServiceNow 等系統中自動執行工作。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Zoom宣布正式推出全新代理式AI工作介面「ZoomMate」，主打將職場中的會議與協作對話，直接轉化為可執行任務、簡報、文件與專案成果，並能串聯企業既有系統自動完成後續工作流程。

Zoom產品長 Russell Dicker 表示，Zoom長期位於企業協作與決策對話的核心位置，無論在會議前、會議中或會議後，ZoomMate都能將討論內容、決策資訊與後續行動緊密串連，並同步整合至相關系統，協助團隊提升工作效率，其三大核心功能包括搜尋、協調與完成工作。

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在搜尋能力方面，ZoomMate導入代理式搜尋技術（Agentic Search），可跨越Zoom平台、網頁瀏覽器及第三方應用程式搜尋資訊，整合專案、客戶、工單、知識庫及企業文件等內容。

透過串接Salesforce、ServiceNow、Workday等企業系統，以及 Google、Microsoft等協作平台，使用者不需切換工具，即可直接於工作流程中取得所需資訊。與傳統企業搜尋工具不同的是，ZoomMate不僅搜尋文件，更能整合客戶紀錄、業務數據與歷史對話，提供完整工作脈絡。

在工作流程協調方面，ZoomMate可於不同系統之間主動執行任務。例如：根據會議內容自動建立待辦事項、安排會議行程、撰寫客戶訊息，甚至啟動新人報到或客服支援流程。系統還能持續監測專案進度，從會議討論中辨識下一步行動，自動完成後續執行工作。

至於完成工作（Complete）部分，則是ZoomMate最具特色的功能之一。系統可直接根據會議內容與企業內部資料，自動生成簡報、文件、試算表、專案計畫與分析報告，並隨著決策變化即時更新內容，降低版本管理與人工維護成本。

Zoom指出，相較於需要透過提示詞（Prompt）操作的生成式AI工具，ZoomMate能直接理解會議中的實際討論內容與決策脈絡，因此產出的文件具備更完整的上下文資訊與執行依據。

此外，ZoomMate目前已支援多項主流企業應用，包括 Salesforce、Jira、Slack、ServiceNow、Google Workspace及Microsoft 365等平台。

Zoom認為，隨著AI逐漸融入企業工作環境，未來競爭重點已不再只是生成內容或整理會議紀錄，而是能否協助企業完成由對話所衍生的實際工作。因此，Zoom將對話視為現代企業最重要的協調中樞，因為其中包含決策、核准、意見回饋及後續行動等關鍵資訊，透過ZoomMate，企業可將這些資訊直接轉化為可執行任務與工作成果，避免在多套工具之間反覆切換與重新整理背景資料。ZoomMate目前已率先於北美市場推出。

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