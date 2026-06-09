不只賣香水！Acqua di Parma引進生活藝術系列 搶攻高端居家商機

義大利百年香氛品牌Acqua di Parma旗下最具代表性的「生活藝術系列」首度引進台灣，將香氛搖身一變成為更具藝術感的居家空間擺飾。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在高端奢侈品市場競爭日益激烈的今天，品牌戰場早已不再侷限於香水、彩妝或時尚配件，而是進一步延伸至消費者的居家空間與生活方式。義大利百年香氛品牌Acqua di Parma今年夏季宣布，旗下最具代表性的「生活藝術系列（Art of Living）」首度正式引進台灣，展現品牌從香氛延伸至生活風格領域的布局。

近年來，愈來愈多精品品牌跨足家居與生活風格市場，從香氛蠟燭、家具擺設到餐桌藝術，希望透過更完整的生活提案深化消費者與品牌之間的情感連結。Acqua di Parma的生活藝術系列正是品牌哲學的重要延伸，透過義大利工藝、設計美學與生活儀式感的結合，將品牌所倡導的義式優雅融入日常生活之中。

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Acqua di Parma也正式將這套生活美學帶入台灣市場。品牌表示，生活藝術系列不只是家居配件，更是對義大利生活方式的具體詮釋，希望透過設計與工藝，讓日常場景成為展現個人品味與生活態度的空間。

此次推出的「2026夏季生活藝術系列」，以義大利海濱度假文化為靈感，每件作品皆融合職人工藝與夏日元素。其中，以手工皮革打造的限量桶形燭袋，為空間增添溫暖且低調的光影氛圍；冰淇淋造型燭臺則透過雕塑感設計重新演繹義大利經典冰淇淋甜筒輪廓；而結合焦糖色皮革與手工吹製玻璃的限量燭臺，則展現傳統工藝與現代設計交融的細膩質感。

此外，系列也推出鏤空編織皮革打造的香水提袋，以及以柑橘、加州桂、無花果與佛手柑等夏季水果為靈感設計的皮革瓶蓋與餐巾環，不僅兼具實用功能，也賦予生活用品藝術收藏價值。

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