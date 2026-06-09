Fortinet推新一代FortiGate G系列 鎖定資料中心與企業邊緣防護

AI攻擊升溫！Fortinet推新世代防火牆強化企業防護。（截自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet日前宣布擴展FortiGate G系列產品線，推出全新FortiGate 3500G與FortiGate 400G，透過自研ASIC晶片加速技術、AI安全防護能力及統一管理平台，協助企業在兼顧網路效能與資安防護的同時，打造涵蓋資料中心至企業邊緣的完整AI安全防線。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，隨著企業積極推動基礎架構現代化及導入AI應用，往往面臨效能與安全難以兼顧的挑戰。此次擴展FortiGate G系列產品，不僅展現Fortinet協助企業簡化架構與降低管理複雜度的能力，也進一步強化從資料中心到企業邊緣的全方位AI防護布局。

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Fortinet指出，近年來加密流量、東西向資料流（East-West Traffic）以及AI驅動攻擊快速增加，傳統防火牆架構已逐漸無法兼顧效能與安全需求。為解決這項困境，新一代FortiGate G系列採用Fortinet自研NP7與SP5 ASIC處理器，以及最新FortiOS作業系統，提供可預測且高效能的安全防護能力。

其中，FortiGate 3500G與400G進一步整合AI安全功能，內建影子AI（Shadow AI）偵測機制，可即時掌握未經授權的AI工具使用情況，協助企業防止敏感資料外流。

Fortinet表示，FortiOS 8.0亦新增模型上下文協定（MCP）與代理對代理（Agent-to-Agent）流量偵測能力，讓企業能更全面掌握AI資料流向及存取權限，提升AI應用環境的可視性與治理能力。

針對資料中心環境，Fortinet推出FortiGate 3500G系列，主打400Gb高速連線能力與先進ASIC硬體加速技術，可因應AI運算、零信任架構與東西向流量大幅成長帶來的效能需求。

FortiGate 3500G除了可在高密度環境下維持高效能防護外，也透過硬體層級驗證、安全韌體強制保護及系統透明度機制，協助企業從傳統「假設信任（Assume Trust）」模式，邁向「驗證信任（Verified Trust）」架構。同時，該產品也能與SOC（安全營運中心）流程整合，協助企業在不影響既有架構的情況下，部署高效能安全防護並簡化營運管理。

除了資料中心外，Fortinet也同步推出面向企業邊緣環境的FortiGate 400G系列，將G系列架構延伸至分散式網路場景。Fortinet指出，隨著企業應用橫跨資料中心、雲端與邊緣環境，加密流量與橫向流量不斷增加，許多傳統中階防火牆在啟用進階安全功能後容易出現效能瓶頸。FortiGate 400G透過一致化的硬體加速效能、整合式威脅情資與高密度流量支援能力，讓企業無須在效能與安全之間妥協。

Fortinet表示，此次擴展FortiGate G系列，也進一步鞏固其平台化資安策略，企業可在統一的Fortinet Security Fabric（安全織網）架構下進行管理，減少工具分散帶來的複雜度，並加速威脅偵測與事件回應效率，因應AI時代日益複雜的資安挑戰。

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