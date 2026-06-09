退休金再多也不夠花！50歲後避開退休貧窮 專家 : 做「3件事」

避免退休金夠不夠花？專家建議，50歲就該開始「減法人生」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為，只要退休前存夠一筆退休金，就能安心度過晚年。但，日本理財專家提醒，導致「退休貧窮」的原因，往往不只是存款不足或退休金太少，而是退休後仍維持上班時期的消費習慣。與其等到退休後才被迫節衣縮食，不如從50歲開始提前調整生活模式，為退休做好準備。

專家指出，50歲到退休前這段期間，逐步練習降低生活成本，讓未來能夠順利適應收入減少的生活。而生活中有3個開支金額通常較大，包括住房支出、食品開支與車輛成本，這些可成為削減開支的要點。

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第一點住宅支出。由於退休後收入通常大幅下降，而住房往往是家庭最大的固定開銷，因此房屋支出是最優先應該檢視的項目。專家指出，對有房貸的人而言，如果目前採用浮動利率貸款，應提前評估未來升息可能帶來的負擔，包括是否轉換固定利率、提前還款，甚至出售房屋等選項。

若是租屋族，當子女陸續獨立後，也應思考是否還有必要繼續居住在過大的房屋內，搬到較小的住宅，不僅房租降低，水電與管理費等支出也能同步減少。至於單身族群，專家甚至建議可考慮共享住宅（Share House）模式。除了能分攤租金與生活成本之外，也有助於降低退休後可能面臨的孤獨感，維持一定程度的人際互動。

第二項需要調整的是飲食支出。許多人退休後因為時間變多，反而更常外食或購買現成食品，導致食費持續增加。專家建議，50歲起就應養成自己下廚的習慣，透過一次採買、大量備餐及冷凍保存等方式降低食材浪費。

此外，多利用當季蔬果、魚類與豆類等價格相對便宜且營養豐富的食材，不僅能節省開銷，也有助於維持健康。對退休族而言，控制醫療支出同樣是長期財務規劃的重要一環。

第三項則是汽車支出。擁有汽車除了購車成本之外，還包括停車費、保險費、牌照稅、燃料稅、保養與油資等長期開銷。若家中擁有2輛以上車輛，但實際使用率不高，應考慮在退休前就開始縮減車輛數量。

若有換車需求，專家建議可優先考慮小型車或省油車款，除一方面維護成本較低，另一方面許多新車已標配先進安全輔助系統，更符合高齡駕駛需求。此外，專家甚至建議選擇較醒目的車身顏色，例如紅色、黃色或橘色，以提高其他駕駛人的辨識度，降低事故風險；若不喜歡鮮豔色彩，白色或銀灰色也是兼顧安全與實用性的選擇。

專家強調，50歲到退休前這段時間，其實是人生最重要的「退休演練期」。真正能避免退休後陷入財務困境的人，往往不是存下最多退休金的人，而是最早開始調整生活模式的人。

退休理財的核心不只是努力存錢，而是提前學會用退休後的收入標準來生活。當住房、飲食與交通等主要支出逐步瘦身後，即使退休收入減少，也較不容易因生活落差而陷入財務壓力，進而避免「退休貧窮」的風險。

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