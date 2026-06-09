科技版巴菲特？1兆美元蒸發沒在怕 黃仁勳「這句話」洩AI股後市

亞股遭遇黑色星期一血洗，黃仁勳在首爾稱市場回調是「打折買入」機會，帶動晶片股反彈。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當市場因AI股重挫而陷入恐慌時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則逆勢喊話，是「撿便宜好時機」。外媒報導，黃仁勳一番言論指稱，近期半導體與AI概念股的大幅回檔，並非產業趨勢反轉，而是難得的買進機會，因為人工智慧革命其實才剛剛開始。

報導指出，黃仁勳的觀點，某種程度上與「股神」巴菲特（Warren Buffett）長年奉行的投資哲學不謀而合。巴菲特曾在1997年致股東信中寫道：「未來準備買股票的人，應該樂見股價下跌，而不是上漲」。換句話說，優質企業出現短期回檔，對長期投資人而言往往是機會，而非危機。

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黃仁勳在南韓受訪時表示，每個人都應該感到興奮，因為現在可以用更便宜的價格買到股票。AI的未來依然非常光明，但這番談話正值全球科技股遭遇大幅修正之際。他將上週晶片股超過 1兆美元（約新台幣31.63兆元）的蒸發視為短期的部位調整，而不是人工智慧需求結構性疲軟的訊號。

報導指出，6月5日美國科技板塊遇了自2020年3月以來最糟糕的單日表現，輝達單日也重挫6.2%，引發市場恐慌的主要原因，包括美國5月新增就業人數達17.2萬人，遠高於市場預估，使投資人擔憂聯準會可能延後降息甚至重新考慮升息；此外，博通（Broadcom）公布的AI晶片營收展望略低於市場預期，也讓投資人開始質疑AI產業超高成長能否持續。

但，黃仁勳認為，市場過度解讀短期數據波動；他強調，目前AI建設浪潮仍處於起步階段，企業對AI基礎設施的投資需求並未出現根本性改變。

事實上，不少華爾街分析師也抱持類似看法。富國銀行首席股票分析師Ohsung Kwon指出，半導體族群先前漲幅過大，技術面出現超買現象，因此修正並不令人意外。他認為，目前看到的比較像是部位調整，而非AI牛市的終結。

但也有部分市場人士保持警戒。《Fortune》引述分析師觀點指出，目前那斯達克的走勢與1999年網路泡沫時期存在若干相似之處。如果聯準會遲遲未能降息，高估值得AI企業未來可能面臨更大估值壓力。

儘管如此，多數投資機構仍認為，AI基本面並未惡化。瑞銀（UBS）全球財富管理投資長海菲爾（Mark Haefele）表示，近期科技股雖然承壓，但企業獲利與業務基本面依然穩健，市場擔憂主要來自投資人對成長預期是否過高。

回顧這波AI浪潮，從輝達、博通到AMD，AI晶片設計商一直是最早將AI需求轉化為實際營收的受益者。由於AI模型訓練與推論高度依賴高效能晶片，市場需求持續快速成長，也讓相關企業成為本輪美股牛市最大的贏家之一。

雖然博通最新預估的下一季AI晶片營收為160億美元（約新台幣5056.9億元），低於市場預期的170億美元（約新台幣5373億元）以上，但若以全年來看，其AI晶片收入仍預計年增180%，顯示需求仍維持高速成長。

市場真正的問題並非成長消失，而是投資人已習慣企業不斷超越預期，一旦成長速度稍微放緩，股價便可能遭遇劇烈修正。但，只要優質企業出現短期回檔，對長期投資人而言往往是機會，而非危機。

目前來看，經過這波修正後，輝達與博通估值已明顯回落；其中，目前輝達預估本益比約22倍、博通約33倍，相較先前市場極度樂觀時已更具吸引力。

分析人士認為，隨著AI逐漸從模型訓練走向企業應用、自動駕駛、機器人及代理型AI（AI Agent）等真實場景，未來數年AI晶片需求仍有望持續成長。因此，對看好AI長期趨勢的投資人而言，這波修正或許正如黃仁勳所說，不是AI故事的終點，而可能只是下一輪成長的起點。

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