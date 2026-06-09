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美「3大超級IPO」登場！OpenAI秘密提交IPO申請

2026/06/09 09:47

OpenAI秘密提交IPO申請！「3大超級IPO」考驗美股承受力。（路透）OpenAI秘密提交IPO申請！「3大超級IPO」考驗美股承受力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI已秘密向美國證券交易委員會提交了IPO申請，外媒報導，公司正與高盛、摩根士丹利合作，最快年第4季上市。

報導指出，在Anthropic提交IPO申請1週後，以及SpaceX即將上市之際，OpenAI也加入了 IPO的行列。若3家公司均完成上市，估值合計超過3.6兆美元（約新台幣113.83兆），將包辦史上最大規模IPO前3名。

這家估值超過8500億美元的人工智慧公司正積極籌備，計畫最早於今年第4季上市。透過保密文件，OpenAI可以在財務數據向公眾和潛在投資者公開之前，先將其提交給監管機構進行審查。

OpenAI財務長Sarah Friar今年4月接受CNBC採訪時表示，對於OpenAI這樣規模的企業來說，像上市公司一樣「看起來、感覺起來、行事起來」是 「良好的企業規範」 ，但她拒絕就具體的IPO時間表置評。 OpenAI週一表示，尚未決定上市時間。

以下是OpenAI貼文的全文：

我們最近提交了1份保密的S-1文件。我們預計這份文件可能會洩露，所以現在就先公佈一下。我們還沒有決定上市時間；可能還需要一段時間，因為有些事情我們想做，作為1家私人公司可能更容易實現。但這其中有很多權衡取捨，而這份文件也讓我們有機會在最終確定上市是最佳選擇時，盡早上市。

據1位熟悉該計劃但因細節保密而要求匿名的人士透露，OpenAI 還計劃促成1項要

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