黃金被3隻黑天鵝壓著打！專家直言重返雄風全看這3大催化劑。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在美元強勢、高殖利率與通膨迷霧的夾擊下，黃金近期陷入「多空拉鋸戰」，跌至數週低點，專家表示，在金價尚未有明確方向前，不排除回測4000美元的強力支撐位。若要重拾升勢，則需要美伊大和解、油價下跌與央行釋出明確降息信號3大催化劑。

週二亞洲盤黃金現貨維持小漲格局，每盎司在4340美元游走。

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雅德尼研究（Yardeni Research）在1份報告中指出，黃金此輪回調，反映出市場避險需求，不足以抵消金融環境收緊及主要央行政策路徑不確定性所帶來的拖累，不過，黃金在4000美元具有強力支撐。

傑富瑞（Jefferies）分析師塔里克（Fahad Tariq）指出，今年大宗商品市場出現了極端的「走勢分化」，銅期貨年初至今漲幅約15.6%，而黃金同期漲幅僅約3.5%。

黃金近期走弱，主要源於宏觀逆風，美國利率持續上升，加上市場預期政策將維持較長時間的緊縮立場，令無息資產的吸引力下降。與此同時，油價走強令通膨前景更加複雜，使各大央行在釋放早期寬鬆信號時更加謹慎。美元持續強勢則進一步施壓，令非美國買家購買黃金的成本上升。

展望未來，傑富瑞維持其長期樂觀立場，將2027年金價預測維持在每盎司5200美元不變。

不過，傑富瑞強調，黃金要重啟升勢，不能只靠短期的市場情緒，必須等待宏觀環境出現3個實質性的大轉變，首先是地緣政治大和解，若美國與伊朗的衝突能正式化解，將能有效降低市場的「地緣政治風險溢價」，並讓混亂的能源市場回歸穩定。

其次是油價回檔，油價下跌將直接緩解全球通膨壓力，進而幫貨幣政策鬆綁，徹底打開通往「寬鬆政策」的大門。

最後是央行亮出「降息綠燈」 ，唯有主要央行只要釋放出明確且可信的降息信號，將會壓低實際殖利率，瞬間恢復黃金作為避險資產的超級吸引力。

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