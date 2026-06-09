護航中國市場？黃仁勳拒赴美國會作證 華倫痛批：「有空陪川習 沒空來國會？」

黃仁勳拒赴美國會作證。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，拒絕美國參議員華倫（Elizabeth Warren）的邀請，將缺席本週四舉行的參議院銀行委員會聽證會。由於美國國會目前正加強審查輝達在中國的業務及AI關鍵角色，黃仁勳的「不克出席」隨即引爆新一輪政治口水戰，華倫痛批黃「有空陪川普見習近平，沒空來國會？」

CNBC報導，這場聚焦在「人工智慧與美國夢：促進創新、可負擔性和美國主導地位」的聽證會，核心在於辯論先進 AI 晶片究竟該擴大全球銷售，還是採取更嚴格的限制以防流入中國。

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針對黃仁勳的拒絕，一向作風強硬的民主黨參議員華倫隨即發表聲明重砲轟擊：「美國人民理應在公開場合得到答案。如果黃先生有時間參加在海湖莊園每人100萬美元的晚宴，並飛越半個地球去會見中國國家主席習近平，那他應該也能抽出時間回答國會的提問！」

面對指責，黃仁勳在給華倫的信函中則表示輝達讚賞委員會對該問題的關注，展他強調輝達十多年前就交付了第1台AI超級電腦給美國研究人員，並寫道： 「美國在 AI 技術領域的領先地位並非理所當然，但我們對未來充滿信心，並相信美國的體制。」

雖然無法出席聽證會，但黃仁勳公開喊話，歡迎華倫或任何委員會成員親自到訪輝達位於加州聖克拉拉的總部，一起討論美國的AI生態系統。

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