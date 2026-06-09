中國「靈活就業」飆至3.2億人 大學畢業就業難

最新報告顯示，中國官方定義的所謂靈活就業人員今年將達到3.2億，許多大學畢業生因找不到合適工作，最後都從事外送等靈活就業。（歐新社）

首次上稿 06-08 22:32

更新時間 06-09 07:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著中國大學院校畢業季節將屆，中國就業市場的情況引發各界關注。最新發布的「2025中國藍領群體就業研究報告」顯示，官方定義的所謂「靈活就業」人員今年將達到3.2億人，從事外送、網路叫車、網路直播等工作，凸顯中國有大量人口的就業處於極度不穩定狀態。

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《香港01》報導，中國新就業形態研究中心近日發布「2025中國藍領群體就業研究報告」，報告顯示，2025年中國藍領群體規模預計約4.27億人；其中，家政服務員較2024年同期增加4%至4680萬人，外賣員年增6%至1590萬人。 報告還指出，2025年中國「靈活就業」人員達2.8億人，較2024年增加0.4億人，預計2026年將達3.2億人。若這項預測準確，到2026年，靈活就業人口將占城鎮就業人口的40%以上。

中國國家統計局的數據顯示，目前中國勞動人口參與率約為 64.6%，實際就業人數基本保持在7.25億人左右。

將「2025中國藍領群體就業研究報告」與中國國家統計局的數據進行交叉對比，靈活就業人員若達到3.2億人，與實際就業人數7.25億人相比，意味著44.1%的人處於不穩定就業及失業狀態。

中國官方將「靈活就業」人員定義為，「為了取得勞動報酬或經營收入，每週從事了1小時以上的勞動」。過往年度報告顯示，在2015年，靈活就業人員約1.2億人，在2020年武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發後，靈活就業人員群體快速攀升到2億人，2024年進一步增至2.4億，網路叫車司機是靈活就業的重要組成部分。

近期，廣州、上海、三亞等多地運輸監管部門發布網路叫車司機飽和的預警，網路叫車司機的日均接單量已跌破10單，日均工作超11小時，扣除相關費用後月收入大幅縮水。外送員也出現了「搶單難」、「每單單價下降」的現象。

而根據其他研究機構和媒體的調查，靈活就業人員中，擁有大專及以上學歷的比例在逐年攀升。大量原本期望進入IT、房地產、金融、網路等行業的白領和大學畢業生，由於失業、就業市場收縮等情況，最終進入了外送、網路叫車、網路直播等門檻較低的行業。

中國教育部預估，2026年中國大學院校應屆畢業生人數將達到1270萬人，比2025年增加48萬人，再創歷史新高。

中國國家統計局的數據顯示，儘管官方調整了青年失業率的統計方式，不含在校學生，但4月16至24歲青年失業率仍高達16.3%，25至29歲青年失業率達7.4%。大量畢業生在就業困難的情況下，有人直接加入網路直播主、外賣員等靈活就業群體。

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