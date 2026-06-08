日本國民美食「烏龍麵」拉警報 被這國農民因「1件事」害到了

日本的國民美食烏龍麵。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突後油價飆升，導致農業機械燃料和化肥供應緊張，迫使澳洲農民減少種植面積，澳洲出口到日本的小麥大部分用於製作烏龍麵，因此產量下降勢必會影響日本的國民美食。

澳洲農業和漁業部預測，新財年（2026年7月至2027年6月）的小麥產量將比今年減少26%，為2670萬噸。原本由於降雨量偏低，預計今年的收成就將低於往年，而石油危機更是雪上加霜。澳洲農業和漁業部解釋：「由於燃料和化肥價格飆升，許多農民預計將休耕，因為利潤會下降。」

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根據日本政府統計，日本每年進口約75萬噸澳洲小麥。這種小麥主要加工成中等筋度的麵粉，因其彈性好、色澤潔白，常用於製作烏龍麵。雖然從美國和加拿大進口的小麥數量超過澳洲，但澳洲小麥品種更適合製作麵包、蛋糕和中式麵條。

日本的小麥供應有限，而澳洲小麥產量的急劇下降將使烏龍麵原料的供應更加困難。在澳洲，小麥的播種期為4月至6月，相當於南半球的秋季，生長期為冬季。收穫期為春季至初夏，即隔年10月至隔年1月。

即使石油危機迅速緩解，小麥產量也至少要到下一個種植季或更晚才能恢復。此外，預計食用油原料油菜籽和牲畜飼料用高粱的產量也將減少，這可能導致烏龍麵原料（如炸豆腐和肉類）的價格上漲。

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