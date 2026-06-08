金價突破格局要看「這價位」！專業貴金屬機構估下半年復甦

專業貴金屬研究公司預計，在投資流入恢復和最終貨幣寬鬆政策的支持下，黃金將在2026年下半年恢復上漲趨勢。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於整體需求疲軟，加上市場對美國利率上升和美元走強的預期增強，黃金價格面臨短期下行壓力，並可能測試關鍵支撐位。市場預期美國聯準會升息將支撐美元，黃金價格可能跌至4300美元。不過，專業貴金屬研究公司Fritsch和Metals Focus預計，在投資流入恢復和最終貨幣寬鬆政策的支持下，黃金將在2026年下半年恢復上漲趨勢。

週一（8日）黃金再次面臨拋售壓力。FXStreet 分析師警告稱，金價仍面臨進一步下跌的風險，並表示，由於地緣政治和美聯儲升息預期支撐美元，金價在3月份的低點附近4300美元似乎很脆弱。

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根據商品交易平台的數據，從技術角度來看，黃金正接近3月低點附近的關鍵支撐位。如果跌破該水平，可能會引發進一步的回調，而強勁反彈則表示上漲勢頭重現。如果價格測試較低的支撐位，投資者可能會在下跌時找到有吸引力的入場點

持續的戰爭相關通膨風險推高美國升息預期，這正在增強美元走強並推高債券殖利率，這對不產生收益的黃金來說是典型的不利因素。Fritsch 和 Metals Focus 都預計，在投資流入恢復和最終貨幣寬鬆政策的支持下，黃金將在 2026 年下半年恢復上漲趨勢。

未來幾個月，黃金將面臨多種下行風險。珠寶價格持續高企可能會繼續抑制印度和中國等主要市場的珠寶消費。

央行再次拋售，尤其是俄羅斯央行，以及美國強勁的經濟數據延後降息，都可能繼續對物價構成壓力。

然而，中東緊張局勢的任何升級或經濟放緩的跡像都可能迅速重新引發避險買盤。伊朗衝突的解決若能緩解能源價格上漲，也將透過降低通膨擔憂並為聯準會提前降息鋪路來支撐黃金價格。

黃金價格長期看漲結構性驅動因素依然存在，這些因素包括各國央行持續推動的去美元化努力、全球政府債務水準居高不下，以及黃金作為通膨和貨幣對沖工具的傳統角色。

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