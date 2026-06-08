年賺160萬薪水全上繳！59歲男退休前夕得知「1真相」超崩潰

不少人容易因擔憂退休金不足，急於尋求高報酬投資機會，卻踩到陷阱。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕不少家庭將財務大權交由其中一方管理，卻在不知不覺間埋下財務危機。日本一名59歲男子多年來專心工作、將家計全權交給妻子打理，自認退休後生活應該無虞，沒想到在退休前夕檢視家中財務狀況時，竟發現多年積蓄疑似流向一項高風險投資，讓他忍不住質問「我的薪水到底跑去哪了？」

根據日媒報導，現年59歲的一郎（化名）任職於製造業公司，擔任管理職，年收入約820萬日圓（約新台幣160萬元）。多年來他專注工作，家中財務則由妻子由紀子（化名）負責管理。夫妻倆育有兩名子女，目前均已獨立，房貸也已提前清償。

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由於每月零用錢僅3萬日圓（約新台幣5853元），一郎一直認為自己生活相當節制，也相信家庭財務狀況穩健。然而，隨著退休年齡逼近，公司開始說明再聘制度後，他開始擔心未來收入下降，於是向妻子詢問家中存款狀況。

沒想到，妻子並未直接回答，而是拿出數年份的家計簿給他查看。起初，一郎看到的都是伙食費、水電費、保險費與房屋稅等正常支出，但翻閱過程中，卻發現許多陌生項目反覆出現，包括「投資資金」、「追加出資」、「研習課程費」及「介紹佣金」等，金額從10萬到30萬日圓（約新台幣2萬至5.9萬元）不等，有些月份甚至高達近100萬日圓（約新台幣20萬元）。

面對丈夫追問，由紀子才坦承，自己幾年前經由熟人介紹，投資一項號稱與海外房地產相關的理財計畫。對方當時宣稱「本金幾乎不會損失」、「每月都有固定分紅」，能有效增加退休資金。

妻子表示，最初幾個月確實收到分紅，因此逐漸放下戒心，甚至持續追加投入資金。她坦言，由於知道丈夫一定會反對，因此始終沒有將這件事告知對方。聽完妻子的說明後，一郎當場愣住，情緒激動地說出一句「我的薪水到底都跑去哪了？」

雖然家中存款尚未完全耗盡，但原本預期的退休資金已大幅縮水。更糟的是，隨著時間過去，介紹投資的聯絡人逐漸失聯，原本發放的分紅也突然中止。當由紀子要求退款時，對方總以「正在辦理程序」為由拖延。

一郎進一步檢視相關契約後發現，文件內容相當模糊，根本沒有明確記載所謂的「本金保障」。事實上，由紀子並非出於貪念。她表示，在子女教育費結束、房貸繳清後，反而開始擔心退休生活是否有足夠資金應付醫療、照護及日常開銷，因此才希望透過投資增加退休準備金。

面對妻子的解釋，一郎起初相當憤怒，但冷靜下來後也開始反省。他表示，多年來自己把家庭財務完全交給妻子管理，從未主動了解家中資產狀況，也從未與妻子深入討論退休規劃。

專家提醒，隨著退休年齡接近，不少人容易因擔憂退休金不足，急於尋求高報酬投資機會，卻踩到財務陷阱。與其期待一夕翻身，不如確實掌握家庭財務現況，並透過夫妻間充分溝通，共同規劃退休生活，才能避免多年積蓄在不知不覺間流失。

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