全球第二大產蝦國出事了！蝦類出口「遭多國拒收」陷危機 官方急出手

印度蝦類出口近日因使用禁用的抗生素遭拒收。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕印度是世界第二大蝦類生產國，僅次於厄瓜多。然而，今年印度蝦類產品出口至美國、歐盟及日本時，遭到退貨或拒收的案例中，近43%與檢出禁用抗生素殘留有關，此一情況已引起印度官方高度關注。

印度中央藥品標準管制組織（CDSCO）近日向全國各邦及聯邦屬地發布通知，要求進一步強化對氯黴素（Chloramphenicol）及硝基呋喃類（Nitrofurans）等抗生素使用情況的稽查與監管。

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上述兩種抗生素因可能在動物體內留下藥物殘留，被多個國家禁止使用於供人類食用的養殖動物。若產品被檢出相關殘留物，往往不符合國際食品安全標準，可能遭進口國拒絕入境。

根據印度監管單位資料，今年相關違規案件涉及超過40座養殖場。其中，以安得拉邦（Andhra Pradesh）問題最為嚴重，占全部案件的46%；其次為奧迪沙邦（Odisha）占24%；西孟加拉邦（West Bengal）占19%；古吉拉特邦（Gujarat）則占11%。

這項問題最初由印度海產品出口發展局（MPEDA）提出警告。該機構表示，在出口檢驗過程中，仍持續發現部分蝦類產品含有遭禁用的抗生素殘留，因此呼籲政府加強監督獸醫藥品銷售通路及相關業者。

根據美國南方蝦業聯盟（Southern Shrimp Alliance）分析美國食品藥物管理局（FDA）資料顯示，2026年3月因抗生素問題遭拒絕進口的7批蝦產品中，就有5批來自印度。

報導指出，印度是全球重要的養殖蝦出口國之一，其中美國、日本與歐盟均為主要出口市場。此次禁用抗生素殘留問題不僅影響出口表現，也可能對印度水產養殖業的國際信譽造成衝擊，因此政府正試圖透過加強監管，避免未來再度出現大規模出口受阻情況。

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