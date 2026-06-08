崇越科技5月營收65.4億元 史上第三高

崇越科技5月營收65.4億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434）受惠AI及高效能運算（HPC）需求持續引爆，帶動高階先進製程材料出貨暢旺，繼今年3、4月營收創歷史新高，5月合併營收達65.4億元，年增18.6%，創單月歷史第三高；累計今年前5月合併營收衝高至318.5億元，較去年同期增長17.6%，創同期新高。

崇越科技表示，今年前5月在半導體材料銷售呈現雙位數的亮眼增長，公司掌握先進製程核心材料，包含光阻、晶圓載具（FOUP）、研磨液及石英等關鍵材料，因製程越精密、驗證門檻越高，技術防禦壁壘具備難以替代性更加穩固，在晶圓銷售表現上，台灣晶圓代工大廠隨先進製程產能維持高稼動率而持續拉貨；環保工程業務因大型專案依建置進程陸續結算挹注，帶動整體營收維持在歷史高檔水位。

請繼續往下閱讀...

崇越科技指出，公司積極布局AI關鍵材料與基礎設施整合平台，近年透過建置美、日及東南亞的半導體供應鏈平台，深度連結日本材料一線大廠，建立起無可替代的信用資產。隨著海外營收與服務型收入比重持續拉高，崇越科技在未來AI系統戰中的核心中樞地位將更趨穩固。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法