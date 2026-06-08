支持都更危老！一銀首發社會責任金融債券15億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行宣布將於6月26日發行新台幣15億元社會責任金融債券，年期為5年期、票面利率1.74％。此為一銀首次發行社會責任金融債券，達成永續發展專項資金金融債券於「綠色、社會責任及可持續發展」三大面向的全方位布局。

一銀指出，此次資金主要用於支應都市更新及危險老舊建築物重建融資，聚焦提升居住安全，透過穩定資金挹注，協助加速老舊社區更新進程，強化都市防災韌性，同時改善民眾居住品質，兼顧社會安全與生活環境升級，落實社會關懷與實踐永續城市的願景。

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一銀於此次債券發行後，累計永續發展專項資金金融債券將達7檔，市場流通規模擴大至85億元，於公股銀行中名列前茅，展現一銀積極深耕永續金融、引領產業轉型的具體成果。

一銀長期響應政府推動都市更新與危老重建政策，透過整合授信資源與多元融資工具，協助建商及民間單位參與重建計畫，並藉由金融力量加速城市轉型。

同時，一銀持續深化永續金融策略，將ESG（環境、社會、公司治理）理念導入授信與專案評估流程，著重減碳效益及責任授信原則，推動都市更新由建築改善提升至城市發展與社會共榮。

一銀以誠信治理為核心，依循第一金控「F.I.R.S.T.」永續發展藍圖，自2020年起持續發行多檔永續發展專項資金債券，引導資金投入具環境與社會效益的領域，未來更將持續發揮金融影響力，以多元創新永續金融商品支持產業與社會轉型，穩步實現「永續金融，第一品牌」之長期發展願景。

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