蝦類、海鱸出口鬧翻天！這兩國互下通牒比拳頭

東南亞國家馬來西亞和泰國因蝦類和海鱸進口管制鬧得不愉快。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕東南亞兩個國家因蝦類和海鱸進口管制鬧得不愉快，在涉及蝦類商品的貿易爭端持續進行之後，馬來西亞正在等待泰國對有關蝦類進口的問卷調查的回應，然後再評估該國是否遵守當地的生物安全要求。

漁業總監拿督阿德南·侯賽因（Datuk Adnan Hussain）表示，農業和糧食安全部目前正在調查此事，並已要求泰國方面對透過馬來西亞駐曼谷農業代表處提交的問卷作出回應。

請繼續往下閱讀...

侯賽因稱，「我們已要求泰國當局回答我們發送的有關蝦類進口的問卷，以便他們能夠提供必要的澄清。」「一旦收到回覆，我們將評估它是否符合馬來西亞的生物安全要求」。

侯賽因表示，繼曼谷決定對馬來西亞海鱸出口實施限制並進行全面檢查後，馬來西亞也加強了從泰國進口海鱸的生物安全措施。他表示，馬來西亞現在要求從泰國進口的海鱸魚必須提供分析證書（CoA），才能允許該產品進入該國。

侯賽因說：「我們的海鱸魚出口也受到泰國的限制和全面檢查。因此，我們也採取了類似的生物安全措施。」

當被問及泰國是否被要求在一定期限內回應時，侯賽因表示沒有設定具體的時間期限。他說：「現階段我們沒有設定任何最後期限。我們的首要任務是在收到泰國方面的完整回覆後進行全面評估。」

今年5月16日，馬來西亞加強對泰國漁業產品的進口管制，強制執行海鱸魚的CoA要求，並從6月1日起暫時禁止進口五種蝦類。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法