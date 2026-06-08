股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.05角 收31.58元

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.05角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據表現強勁，市場對美國聯準會（Fed）升息預期迅速升溫，帶動美元指數重新站上100大關，美科技股首當其衝。在美元轉強與美股重挫衝擊下，週一亞洲股市全面回檔，台股一度崩跌逾2000點，新台幣兌美元匯率盤中最低下探31.648元、重貶1.73角。尾盤在中央銀行進場調節下，跌幅收斂，終場收在31.58元、貶值1.05角，匯價連3黑且創近兩週新低，成交量放大至30.62億美元。

台股尾盤跌幅收斂，最後大跌1568.16點，收在43502.78點。三大法人合計賣超1339.28億元，其中外資單日賣超高達938.51億元。

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新台幣亦面臨沉重貶值壓力，盤中接連失守31.5元及31.6元兩道關卡。不過出口商逢高拋匯，加上央行進場穩定匯市，收盤守住31.5元價位。

匯銀人士指出，美國上週公布的非農就業數據意外強勁，進一步強化市場對Fed年底前升息的預期。目前市場估計Fed年底前升息機率已超過七成，甚至有部分投資人認為，Fed可能提前在下週會議討論是否升息議題。此外，中東局勢反覆、國際油價維持高檔，也同步推升美元避險需求，使主要亞洲貨幣普遍承壓。

匯銀人士表示，若今晚美股續跌、外資進一步調節台股，新台幣仍有續貶空間，惟目前國內面臨輸入性通膨壓力，然而，因傳統產業資金壓力仍大，央行短期內不太可能升息下，預期央行將加重匯市調節力道，因此，研判新台幣不太可能一下子就貶到32元，短線可先觀察31.7元防線是否守住。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數大漲0.85%。主要亞幣除韓元逆勢升值0.61%外，其餘亞幣全面走弱，其中新加坡幣重貶0.47%，新台幣貶值0.33%，人民幣貶0.19%，日圓貶0.17%。韓元貶至金融海嘯後的低點後，週一午後突然急升，不排除韓國官方出手干預。

市場除了持續關注美伊局勢後續發展外，焦點也逐漸轉向本週即將公布的美國消費者物價指數（CPI）數據。市場人士認為，若通膨數據高於預期，加上油價持續攀升，將進一步強化Fed升息預期，美元指數不排除穩守100大關之上；反之，若通膨持續降溫，則有助於緩解市場對升息的擔憂，美元與美債殖利率漲勢可望趨緩，全球金融市場壓力也有機會隨之減輕。

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