最令人驚訝不是發生股市拋售 外媒曝這時候回調免驚

分析師認為，這次股市重挫看起來更像是調整部位和調整發展勢頭，而不是重新評估人工智慧的長期發展前景。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（8日）全球股市下跌，原因是中東地區新的敵對行動推高油價，同時投資者擔心牛市行情走得太遠，紛紛拋售最熱門的人工智慧相關股票。

路透報導，引發科技股暴跌的兩大導火線是：上週晶片製造商博通公司令人失望的業績展望，以及上週五出人意料的強勁的美國就業報告，後者讓交易員們預期美聯準會今年將升息。

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中東衝突升級也打擊市場情緒，以色列稱襲擊伊朗西部和中部的軍事目標，導致布蘭特原油期貨價格上漲 5%。

丹麥銀行高級投資策略師拉爾斯·斯科夫加德（Lars Skovgaard）表示：「市場已經走了很長一段路，卻沒有出現回調」、「最令人驚訝的不是發生了拋售，而是之前竟然沒有發生過拋售。」

週一，歐洲斯托克600指數下跌0.8%。法蘭克福、巴黎和倫敦的主要股市下跌幅度在0.4%至1%之間。歐洲相對缺乏科技硬體產業，更容易受到能源價格的影響，這意味著其主要市場在席捲華爾街、東京和首爾的這波漲勢中基本上處於落後地位，但也使得該地區比其他市場更能抵禦科技領域的急劇拋售。

亞洲股市跌幅更為顯著。南韓以晶片股為主的KOSPI指數領跌，該指數是今年全球表現最佳的市場，跌幅達8.3%，較上週創下的歷史高點下跌超過16%。

日本日經指數下跌近4%，其中電腦晶片生產供應鏈上的市場寵兒跌幅最大；台灣加權指數下跌3.5%。

那斯達克期貨在上周五遭遇大幅拋售後試圖反彈，當時該指數下跌4.2%。

新加坡盧塞恩資產管理公司投資主管馬克韋蘭（Marc Velan）表示，「此舉看起來更像是調整部位和調整發展勢頭，而不是重新評估人工智慧的長期發展前景」。

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