台股盤中重挫近2700點創史上最大跌點 專家：AI長線趨勢未變

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，市場高度波動下，建議投資人定期定額紀律投資，把握回檔逢低進場、分批佈局。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國最新非農就業數據優於市場預期，引發市場對聯準會（Fed）年底前可能重啟升息的擔憂，全球股市震盪加劇，台股今（8）日開盤後賣壓湧現，創下台股史上盤中最大跌點紀錄，高價權值股成為殺盤重心，讓投資人四處追問，大盤究竟何時止跌？中租基金平台提醒，AI成長趨勢不變，後續建議關注CPI與PPI二大數據指標。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，近期市場大幅波動並非單一就業數據所造成，而是多項利空因素同步發酵，包括晶片大廠Broadcom財測不如預期、SpaceX首次公開發行股票可能產生資金排擠效應，以及Alphabet宣布高達800億美元增資計畫、Meta Platforms評估透過發行新股籌措AI投資資金等因素，共同衝擊市場信心。

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他提醒，本週市場將迎來CPI與PPI數據公布的壓力測試，一旦結果高於市場預期，股市短期內仍可能持續震盪，目前市場預測12月FOMC會議將升息一碼。蘇皓毅表示，中東戰事已進入收尾階段，能源帶動的通膨僅是暫時性現象，預期聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）將對貨幣政策採取「停、看、聽」的審慎態度，短期利率大概率會維持不動；從中長期來看，華許更傾向以縮表來取代升息，因此整體利率政策出現反轉的機率並不高。

他指出，美國非農就業數據初估值僅依據約6至7成企業回覆問卷統計，後續經常出現大幅修正。以截至2025年3月的過去3年資料觀察，每年就業人數最終均遭大幅下修，累計減少超過202萬人，顯示實際就業情況未必如初步數據顯示般強勁，市場不必過度恐慌。

展望後市，蘇皓毅表示，雖然全球股市經過近月大漲後已進入高檔整理階段，但AI產業長線成長趨勢並未改變。尤其NVIDIA所帶動的全球算力需求依然強勁，AI發展也已從基礎建設逐步延伸至各類商業應用與實際經濟活動，商業變現能力持續提升。

他建議投資人在市場波動加劇之際，應維持紀律投資，善用定期定額方式分批布局，同時提高資產配置多元化程度，除美股及台股外，也可關注新加坡等成熟市場，以及具備產業升級與高成長潛力的越南等新興市場，以提升投資組合的抗震能力與長期成長空間。

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