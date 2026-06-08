通寶半導體取得新加坡Sinchip 60％股權 強化ASIC設計服務布局

通寶半導體執行長沈軾榮（左）與Sinchip CEO劉濤（右）。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕通寶半導體（7913）宣布向新加坡Sinchip Technology Pte. Ltd.（Sinchip）之原股東收購60%股權，正式取得經營權。本次交易完成後，Sinchip將納入通寶半導體集團營運體系，此舉將與通寶既有的高整合 SoC 平台形成顯著綜效，大幅提升 ASIC 設計服務實力，全面放大公司於 AI、高速運算、光通訊及車用領域的市場布局，寫下多元成長的重要里程碑。

通寶半導體董事長沈軾榮表示，透過取得Sinchip的經營權，是公司推動多元曲線的重要策略布局之一。通寶半導體長期累積的SoC平台技術，結合Sinchip在先進製程、AI、光通訊與車用等相關晶片開發經驗，將有助於加速拓展ASIC設計服務市場，並開拓更多高成長性的新興應用機會。

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沈軾榮指出，通寶半導體身為Arm在台唯一投資的半導體設計公司，著眼於Edge AI、Physical AI、高速資料傳輸及智慧設備市場持續成長，及高整合度ASIC的需求同步提升，透過本次策略性收購案，公司將進一步強化客製化晶片開發能力，擴大服務範疇與市場覆蓋率，為未來營運成長增添新動能。

Sinchip總部位於新加坡，主要提供IC邏輯驗證（Logic Verification）、實體設計（Physical Design）及先進製程導入服務，團隊擁有約130位專業工程技術人才，亦具備3nm（奈米）／5nm ／7nm先進製程專案多年開發經驗，已於高階ASIC開發及量產導入領域建立良好實績。

交易完成後，通寶半導體將成為橫跨台灣、日本、美國、新加坡及越南的研發與技術服務網絡，進一步強化全球人才布局與跨區域專案執行能力，提升國際市場競爭力。未來，公司將持續透過技術創新、策略合作及國際化布局，朝向具國際競爭力的SoC設計與ASIC全面解決方案供應商目標邁進。

通寶半導體長期深耕影像處理、精密動件控制、量子電腦資安架構及高整合SoC技術，產品廣泛應用於高階多功能事務機（MFP）、商用影像設備及相關列印應用市場。近年隨著全球客戶對客製化晶片需求持續增加，公司亦積極拓展ASIC設計服務業務，將既有核心技術進一步延伸至更多高附加價值應用領域。

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