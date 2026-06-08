價格崩壞、需求雪崩40％！「龍蝦出口大國」產業慘陷生死邊緣

加拿大活龍蝦產業正面臨嚴峻挑戰。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大活龍蝦產業正面臨近年來最嚴峻的經營挑戰。當地知名龍蝦供應商表示，在需求下滑、價格戰加劇及國際局勢動盪等多重因素衝擊下，加拿大活龍蝦產業「市場情勢令人堪憂」，不少企業恐將面臨虧損甚至退出市場的命運。

擁有40年龍蝦貿易經驗、知名龍蝦供應商Tangier Lobster總經理拉蒙特（Stewart Lamont）指出，目前市場最大的問題在於供過於求與過度競爭。他表示「太多業者在追逐有限的漁獲量，而且部分企業追求的不是利潤，而是市場占有率。」許多業者為了搶占市場，不惜以低價出售產品，導致整體市場價格持續遭到壓低。

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拉蒙特透露，近期公司收購活龍蝦的價格約為每磅9加元（約新台幣202元），但銷售價格僅約11.25加元（約新台幣253元），在扣除運輸、倉儲及其他營運成本後，利潤已相當有限，難以維持正常獲利。

除了價格競爭外，全球經濟放緩也進一步打擊市場需求。他估計，目前國際市場對活龍蝦的需求較往年下降約35%至40%，導致整體產業經營環境明顯惡化。

這波衝擊不僅影響出口商，也波及整個產業鏈。拉蒙特指出，加拿大大西洋沿岸地區的漁民同樣承受壓力。隨著捕撈設備、船隻與漁業執照成本持續上升，漁民必須依賴更高的售價與更大的漁獲量才能維持生計，但目前市場條件顯然難以支撐。

他表示，過去Tangier Lobster憑藉穩定品質與全年供貨能力，能夠較市場均價多賣出每磅0.75至1加元（約新台幣17至22元）的溢價。然而在當前環境下，溢價空間已縮減至0.4至0.5加元（約新台幣9至11元）左右，顯示高品質產品與一般產品之間的價格差距正在快速縮小。

雖然公司尚未流失主要客戶，但不少客戶開始減少採購量，甚至改向價格較低的供應商進貨，再將不同等級產品分配給不同客群，以降低成本。

除了市場競爭外，地緣政治風險也進一步衝擊產業發展。拉蒙特表示，今年初中東市場原本展現強勁需求，公司與多家大型買家洽談合作，市場前景相當樂觀。然而，隨著美國與伊朗衝突升溫，中東市場幾乎陷入停滯。

他透露，過去2個月公司未向中東地區出口任何活龍蝦，原有業務受到重創，潛在訂單也幾乎全部消失。雖然仍持續與客戶保持聯繫與報價，但在區域局勢恢復穩定前，相關商機恐難以恢復。

拉蒙特直言，加拿大大西洋活龍蝦產業正面臨多年來最艱難的時刻。冬季產品品質問題、全年激烈價格競爭以及需求減弱，使許多企業被迫以虧損價格出售產品。

他警告，若市場持續陷入低價競爭，不少企業恐將被迫退出市場。他說「有些公司最終只能選擇關門，或被迫離開這個產業。除非業界停止追逐這種買高賣低的惡性競爭，否則未來將有更多企業出現虧損。」

加拿大龍蝦為全球主要出口國之一，大部份的買主都在亞洲，尤其是中國，過去幾年為加拿大的第二出口市場。美國為其最大買家。加拿大統計局的數據顯示，美國和中國共占2024年加拿大龍蝦出口量的83%，包括活龍蝦和冷凍龍蝦。

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