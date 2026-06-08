鈺祥5月營收創新高 預估營收逐季往上

鈺祥今日公布2026年5月份合併營收為新台幣2.3億元，創單月歷史新高紀錄。（鈺祥提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥（7909）今日公布2026年5月份合併營收為新台幣2.3億元，創單月歷史新高紀錄。鈺祥預估，今年營收可望逐季走高，下半年比上半年好。

受惠於全球晶圓代工龍頭客戶先進製程產能加速開出，以及再生型濾網正式開始出貨，鈺祥5月份營收月增21.66%、年成長106.72 ％；累計前5月合併營收為9.1億元，年增約43.8%。

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鈺祥表示，隨著大客戶為達成零廢棄製造與淨零碳排目標，帶動鈺祥高階再生型濾網的出貨動能呈現逐月增長趨勢。鈺祥領先業界的再生型濾網產品可重複使用高達20次以上，能協助客戶減少95%化學廢棄物與85%範疇三碳排放。這不僅滿足客戶嚴苛的ESG綠色供應鏈需求，更進一步鞏固鈺祥在先進製程濾網高市佔率優勢。

鈺祥今年3月巳通過再生濾網認證，4月起正式開始出貨，第二季為第一批出貨期，其他客戶廠商仍處於測試驗證階段，因此整體出貨量尚小，預計第三季與第四季若出貨量增加，營收將有機會逐季跳升，形成階梯式成長曲線。隨著下半年再生濾網出貨佔比持續提升，公司有信心整體獲利結構將更為優化。

鈺祥目前產能利用率僅約不及20％，預計等第四季產量上升，可望拉升至50%～60%，公司目前維持一班制生產，後續仍有相當充裕的產能調配空間。為因應接下來逐步放大的訂單需求，公司已積極進行人力補強，採本地勞工與外勞並進，結合製程自動化升級，並已開始備料，目前無斷料或斷工風險。

鈺祥說明，所有新廠在開廠初期，均會先採購一次性濾網使用約3至6個月，將廠內空氣環境降至可接受水準，之後才會轉入再生濾網模式。換言之，再生濾網訂單的導入時間點通常落在新廠開始運作後的3至6個月，舊廠則視客戶意願決定是否導入。

鈺祥指出，目前業界再生濾網量產規格為Recycle 5次（R5），意即一件濾網從首次使用後，回收再生5次，總計可使用6次後才報廢，競爭對手僅達R5水準。鈺祥今年3月完成R5認證，並於5月進一步完成R8認證，成為目前全球唯一達到Recycle 8次的廠商。

鈺祥表示，R8技術的核心商業價值在於提升大客戶公司的成本效益，進而創造議價空間。雖然每次送洗的單價不變，第1次、第2次乃至第8次均收取相同費用，但若同一件濾網可使用8次而非5次，大客戶每件濾網的分攤成本將大幅降低，因此有強烈動機與鈺祥洽談合作。

鈺祥指出，半導體製程每推進一代，晶圓廠對於微污染防護需求將倍數成長，公司將持續受惠先進製程的擴產紅利，正積極推進規模達百億美元級別的「液體濾網（Liquid Filter）」與「拆裝機服務（Tool Service）」等領域的客戶驗證與商轉。

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