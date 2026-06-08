義隆電布局3大高成長市場 大舉跨足光通訊市場

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）今日召開法說會，義隆電董事長葉儀晧宣布攜手美商 PETA Optronics 共同進軍光通訊晶片市場，公司將鎖定Agent AI PC、無人載具與光通訊3大高成長市場，將成為未來3大成長引擎。

葉儀晧表示，透過此次投資PETA Optronics與合作，義隆電將進一步跨足高階矽光子半導體領域，並積極布局 AI 伺服器及高速資料中心市場。義隆電已不再只是傳統 PC 晶片與模組供應商，而是透過 Edge AI、Agent AI PC、商用與軍用無人載具，以及光通訊半導體等新事業布局，打造公司下一階段的成長曲線。

請繼續往下閱讀...

葉儀晧表示，今年台北國際電腦展（COMPUTEX）中，輝達（NVIDIA）宣示新世代 AI PC 時代正式來臨，RTX SPARK 平台問世後，全球 AI PC 生態系加速成形。因應此一趨勢，義隆電已成功跨入次世代 Agent AI PC 供應鏈，展現領先業界的布局速度，旗下多項關鍵零組件與解決方案導入新世代 AI PC 平台，並獲得客戶採用於未來 Agent AI PC 產品設計之中，將人機互動技術深度整合至新世代 AI PC，提供更流暢、低延遲且即時回饋的智慧操作體驗，同時藉由高安全性的指紋辨識模組，進一步強化 AI PC 的資安防護能力。

此布局不僅鞏固義隆於 PC 關鍵零組件市場的領導地位，更同時掌握傳統複雜指令集（CISC）架構與 Windows on ARM 精簡指令集架構所帶來的雙重成長契機，搶占新世代 AI PC 供應鏈先機。

此外，義隆電指出，微軟（Microsoft）近期推出全新的 Advanced Haptic Touchpad 平台，進一步推動觸覺回饋觸控板技術普及。作為微軟長期策略合作夥伴，義隆自主研發的 Haptic Touchpad 解決方案，透過 Advanced Haptic Touchpad 軟硬體整合平台，可提供更細膩且多元的觸覺回饋效果，大幅提升使用者互動體驗。

由於 Haptic Touchpad 產品單價遠高於傳統觸控板，隨著全球主要筆電品牌逐步導入，未來有望從高階機種擴展至主流市場，並逐漸成為筆記型電腦的標準配備，為義隆電營運成長增添新動能。

除了 AI PC 領域外，義隆電將攜手策略夥伴美商 PETA Optronics 共同投入光通訊整合晶片市場。雙方將結合 PETA 在光子積體電路（PIC, Photonic Integrated Circuit）領域的技術優勢，以及義隆電在電子積體電路的深厚研發實力，共同開發新世代光電整合解決方案，搶攻高速成長的光通訊市場。同時，義隆電子亦宣布正式投資 PETA Optronics，成為其重要法人股東，深化雙方長期合作關係，並加速矽光子技術的研發與商業化布局。

義隆電亦積極發展無人機相關應用，旗下「無人機雲台影像處理及 AI 物件偵測與追蹤系統」主打「100% MIT 國產算力」，從底層晶片到 AI 演算法皆由義隆自主開發，成功補足本土無人機供應鏈關鍵缺口，該系統整合高效能 ISP 影像處理與 Edge AI 運算能力，可在低功耗、低成本條件下完成高精度物件偵測與影像辨識，並能適應複雜與惡劣環境。目前相關產品已進入量產階段，並成功切入國內外無人載具市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法