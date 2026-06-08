飛捷POS跨向邊緣AI 5月營收創8年同期新高

飛捷表示，公司正重新定義全場域智慧終端應用，透過「全店全場域滲透」策略，擴大單店硬體設備與算力配置總量。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）5月營收6.31億元，月減1.6%、年增45%，創2018年以來同期新高，今年前5個月營收累計為27.82億元、年增24%。管理層指出，隨著支付終端、邊緣運算及AI應用需求持續擴大，未來將持續優化產品組合與獲利結構，掌握實體場域數位轉型與算力升級商機。

飛捷近年積極推動「解決方案與服務商」轉型，產品線從傳統收銀系統（POS）、自助服務機（Kiosk）進一步延伸至廚房顯示系統（KDS）、算力設備（Box PC）及人工智慧（AI）軟體應用，今年更正式跨入支付市場。5月營收主要受惠於美系一線客戶支付終端（Payment POS）新品拉貨，以及歐洲子公司BOXTEC成長動能挹注。

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飛捷表示，公司正重新定義全場域智慧終端應用，透過「全店全場域滲透」策略，擴大單店硬體設備與算力配置總量。除了既有POS與Kiosk產品外，也持續向後台廚房系統、邊緣運算及AI應用延伸，希望從單一設備供應商轉型為完整解決方案供應商。

隨著全球勞動力結構性短缺推升自動化與無人化需求，飛捷觀察到，實體門店對於離線環境下仍可穩定運作的「線下算力（On-premise Computing）」需求快速增加，無論是餐飲、零售或服務業，都需要能支援多元軟體與AI應用的運算平台。飛捷憑藉客製化硬體設計能力及長期深耕商用市場的經驗，正積極搶攻相關商機。

在產品布局方面，飛捷日前於台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）首度在台灣實體展出完整支付解決方案，涵蓋POS終端、自助服務機及手持式行動支付終端，支援近場通訊（NFC）感應支付、掃碼支付以及插卡、刷卡等多元收款模式，瞄準零售與餐飲業數位支付需求升溫趨勢。

此外，飛捷也整合集團資源，結合旗下端點設備管理平台，以及子公司華捷（Berry AI）與英捷（Angible）的視覺AI技術，提供從智慧終端、線下算力到AI軟體應用的一站式解決方案。公司認為，此布局除有助提升既有客戶場域滲透率外，也將成為拓展新客戶及提升國際市占率的重要動能。

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