凌華5月營收創單月次高 看好需求延續成長趨勢

凌華表示，5月營收受惠於邊緣AI顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續增溫，帶動營運維持成長動能。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華（6166）5月營收14.4億元，月增16%、年增79%，創同期新高、單月次高表現，今年前5個月營收累計為63.95億元、年增45%。管理層指出，目前接單與出貨維持健康水準，整體市場需求延續既有成長趨勢。

凌華表示，5月營收受惠於邊緣AI顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續增溫，帶動營運維持成長動能。面對部分關鍵零組件價格波動及供應環境不確定性，公司持續透過全球供應鏈協同管理、策略性備料及產品組合優化等措施，提升營運韌性與交付能力，確保客戶需求獲得穩定支持。

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從區域市場來看，亞太市場受智慧製造、工業自動化及AI應用加速部署帶動，5月營收年增136%，為成長最快區域；歐洲市場則受惠工業數位轉型需求升溫，年增103%。累計前5月，美洲市場營收年增72%，亞太市場年增67%，反映全球企業持續加大智慧化與邊緣運算投資力道。

在產品布局方面，凌華持續深化邊緣AI與智慧應用發展，推動相關技術導入工業自動化、智慧製造、醫療照護及自主移動等領域。隨著企業對即時資料分析、AI推論及系統整合需求持續增加，公司相關平台與解決方案維持穩定出貨，並持續拓展新專案與策略合作機會。

展望後市，凌華目標持續深化與全球技術夥伴及產業客戶合作，聚焦高附加價值邊緣AI與智慧運算市場，透過技術創新、產品競爭力提升及全球市場布局，推動長期成長動能。

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