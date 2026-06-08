台新Richart再祭優惠 新戶最高3.5％優利 舊戶額度升級至百萬

台新Richart針對新戶新朋友享最高3.5%優利，舊戶好朋友優利額度升級至100萬元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行Richart今天表示，為感謝百萬用戶一路相挺，隆重推出「優利子帳戶存款專案」，針對新戶新朋友享最高3.5%優利，舊戶好朋友優利額度升級至100萬元，活動天期延長至9個月，以史上最強力道與超長續航力，讓客戶能靈活配置資金、穩健累積財富。

全球經濟局勢持續變動，面對通膨壓力未歇、利率環境持穩，資金如何兼顧彈性與收益，成為民眾關注焦點。

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台新Richart今天表示，將十週年感謝化為實質回饋，讓相伴多年的好朋友迎來有感升級。自7月起，好朋友完成指定任務，即可享最高1.8%活儲優利。

其中，優利額度更從原先的30萬元放大至100萬元，搭配這次長達9個月的超長拉力賽，以100萬元存入計算，每月最高可領約1479元利息，活動期間累計總領息更可超過13000元；無論是希望穩健累積資產的小資族，或有較高資金配置需求的用戶，都能兼顧資金靈活運用與收益表現。

針對首次體驗台新Richart數位金融服務的新朋友，6月1日起新開戶即可享優利子帳戶30萬元內新臺幣活儲最高3.5%，每月最高領息約863元，若於活動期間完整參與，累積領息最高可超過7500元；如於6月1日完成開戶，可領到近10個月的利息，讓資金更早開始累積。

台新Richart 指出，十年前，從「年輕人的第一個數位帳戶」出發，用創新介面與銅板理財，陪伴無數社會新鮮人踏出財富管理的第一步。十年來，隨著用戶人生階段與理財需求持續成長，Richart也持續進化，從日常存款工具，逐步發展為陪伴客戶管理資產、實現理財目標的重要夥伴。

展望下一個十年，台新強調，將持續以創新金融服務回應不同世代客戶需求，無論是理財新手，或有更高資產配置需求的成熟用戶，都能透過台新Richart 找到適合自己的資金管理節奏，讓每一筆存款都發揮更大價值。

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