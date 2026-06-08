PChome攜手7-ELEVEN 深化OMO整合服務

網家攜手統一，深化OMO佈局。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鄰近電商年中大檔618，本土電商PChome網家（8044）今日宣布推出全新服務「PChome 隨行取」，串接統一7-ELEVEN門市兌換服務，讓會員可於PChome APP內直接購買指定隨取商品，並至全台7-ELEVEN門市兌換，強化PChome作為OMO（線上、線下虛實整合）生活消費場景整合者的角色。

網家說明，此服務可購買的品項涵蓋咖啡、飲品、茶葉蛋、鮮食、點心等高頻生活商品，進一步滿足消費者即時、小額、多元的日常消費需求。

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網家指出，透過隨行取服務，PChome APP將成為生活消費場景的重要入口，有助於延伸過往消費者因特定購物需求開啟網購APP的使用情境，也有望提升會員與平台的互動頻率，帶動消費者接觸站上食品、保健、日用品與生活百貨等多元商品，創造跨品類消費與會員回流機會，提升黏著度。

網家也說，此服務也與網家的P幣連結，支援P幣與OPENPOINT點數折抵，讓會員可將站上累積的點數，延伸至超商門市兌換折抵消費，進一步擴大點數於線上、線下跨場景的使用彈性。

自5月中旬試營運以來，「PChome 隨行取」已累積銷售超過1萬份，其中美食類商品占比約72%，茶葉蛋、飲品等高頻商品成為主要購買品項；同時，P幣與OPENPOINT點數折抵使用情形活躍，初步顯示會員對跨點數生態與超商日常消費場景具備使用意願。

PChome 24h購物指出，此次「PChome 隨行取」上線，不僅是新增超商隨取服務，更是PChome與統一企業集團OMO合作的進一步深化。雙方從會員與點數串聯，擴大至商品、APP、點數折抵與7-ELEVEN門市兌換場景整合，串聯線上電商平台與線下超商通路，為會員打造更完整的OMO生活消費體驗。

網家也表示，未來PChome 24h購物也將持續深化OMO服務 ，透過會員、點數、商品與通路場景串聯，拓展更多元的生活消費服務，為會員創造更高頻、更貼近日常的消費體驗。

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